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В Петербурге локализовали пожар в ангарах - РИА Новости, 07.07.2026
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09:07 07.07.2026 (обновлено: 09:59 07.07.2026)
В Петербурге локализовали пожар в ангарах

В Петербурге локализовали пожар в ангарах на площади две тысячи квадратов

© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуЛиквидация пожара в ангарах на Софийской улице в Санкт-Петербурге
Ликвидация пожара в ангарах на Софийской улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Ликвидация пожара в ангарах на Софийской улице в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в двух ангарах на площади 2 тысячи квадратных метров в Петербурге локализован.
  • Сведения о пострадавших не поступали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Пожар в двух ангарах на площади 2 тысячи квадратных метров в Петербурге локализован, сообщает городское ГУМЧС.
"В 08.44 пожар локализован, отказ номеру 3 (категория сложности пожара по пятиуровневой шкале - ред.), работа по номеру 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
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