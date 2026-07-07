В Петербурге локализовали пожар в ангарах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Пожар в двух ангарах на площади 2 тысячи квадратных метров в Петербурге локализован, сообщает городское ГУМЧС.

"В 08.44 пожар локализован, отказ номеру 3 (категория сложности пожара по пятиуровневой шкале - ред.), работа по номеру 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.