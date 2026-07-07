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В Петербурге загорелись два ангара - РИА Новости, 07.07.2026
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08:35 07.07.2026 (обновлено: 09:59 07.07.2026)
В Петербурге загорелись два ангара

В Петербурге загорелись два ангара на площади две тысячи квадратов

© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуЛиквидация пожара в ангарах на Софийской улице в Санкт-Петербурге
Ликвидация пожара в ангарах на Софийской улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Ликвидация пожара в ангарах на Софийской улице в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге горят два ангара на площади 2 тысячи квадратных метров.
  • Пожар произошел во Фрунзенском районе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Два ангара горят в Санкт-Петербурге на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
"Происходит горение в двух ангарах на площади 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар произошел во Фрунзенском районе. Ранее сообщалось, что в ангаре размером 15 на 70 метров происходило горение на площади 500 квадратных метров.
По информации ведомства, сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечены от МЧС восемь единиц техники и 39 человек.
Как сообщила городская прокуратура, в настоящее время выясняются причины и обстоятельства пожара в ангарах на Софийской улице. Прокуратура также контролирует ход и результаты проверки, организованной территориальным отделом ГУМЧС России по Санкт-Петербургу.
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