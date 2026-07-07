В Петербурге загорелись два ангара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге горят два ангара на площади 2 тысячи квадратных метров.
- Пожар произошел во Фрунзенском районе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Два ангара горят в Санкт-Петербурге на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
"Происходит горение в двух ангарах на площади 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар произошел во Фрунзенском районе. Ранее сообщалось, что в ангаре размером 15 на 70 метров происходило горение на площади 500 квадратных метров.
По информации ведомства, сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечены от МЧС восемь единиц техники и 39 человек.
Как сообщила городская прокуратура, в настоящее время выясняются причины и обстоятельства пожара в ангарах на Софийской улице. Прокуратура также контролирует ход и результаты проверки, организованной территориальным отделом ГУМЧС России по Санкт-Петербургу.
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