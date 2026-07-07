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В Кремле не понимают, почему Запад закрывает глаза на героизацию нацистов - РИА Новости, 07.07.2026
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19:28 07.07.2026 (обновлено: 19:47 07.07.2026)
В Кремле не понимают, почему Запад закрывает глаза на героизацию нацистов

Песков: РФ не понимает, почему в Европе закрывают глаза на героизацию нацистов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Москва не понимает политики Европы в отношении героизации нацистов киевским режимом.
  • По его словам, европейцы закрывают глаза на попытки киевского режима сделать героями тех, кто причастен к убийству сотен тысяч людей.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Москва не понимает, почему европейцы закрывают глаза на попытки киевского режима героизировать нацистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Почему европейцы, современные европейцы, закрывают глаза на этих нацистов на улицах Киева? Почему они закрывают глаза на то, что киевский режим пытается сделать героями тех нацистов, которые когда-то были причастны к убийству сотен тысяч людей? Евреев, поляков, русских и так далее. Почему? Но они закрыли глаза. Мы не можем этого понять", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
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