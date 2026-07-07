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Украина для Европы является орудием войны против России, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2026
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18:23 07.07.2026 (обновлено: 18:31 07.07.2026)
Украина для Европы является орудием войны против России, заявил Песков

Песков: Украина для Европы является орудием продолжения войны против России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что Украина и киевский режим являются для Европы идеальным инструментом для продолжения войны против России.
  • По его словам, европейцы начали чувствовать себя некомфортно с украинцами.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Украина и киевский режим являются для Европы идеальным инструментом для продолжения войны против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
"Они (европейцы - ред.) начали чувствовать себя некомфортно с украинцами, но Украина и киевский режим - идеальный инструмент для продолжения войны с Россией", - сказал он.
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