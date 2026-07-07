Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что Украина и киевский режим являются для Европы идеальным инструментом для продолжения войны против России.
- По его словам, европейцы начали чувствовать себя некомфортно с украинцами.
ЖЕНЕВА, 7 июл - РИА Новости. Украина и киевский режим являются для Европы идеальным инструментом для продолжения войны против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
"Они (европейцы - ред.) начали чувствовать себя некомфортно с украинцами, но Украина и киевский режим - идеальный инструмент для продолжения войны с Россией", - сказал он.