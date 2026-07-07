Ученые установили самое глубокое озеро в Центральной России

Краткий пересказ от РИА ИИ Озеро Белое в Рязанской области является самым глубоким в Центральном федеральном округе, его глубина достигает 54 метров.

Показатель глубины озера Белое значительно превышает известные до сих пор глубины озер Центрального региона, в частности, озера Глубокое в Московской области — 31 метр.

Ученые зафиксировали редкое явление: весеннее перемешивание вод сработало как естественный фильтр.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ученые Института океанологии РАН в ходе исследования озера Белое в Рязанской области установили, что оно является самым глубоким в Центральном федеральном округе, сообщили РИА Новости в институте.

"В пучине озера Белое Рязанской области ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН совершили открытие: по результатам их исследования это озеро оказалось самым глубоким в Центральном федеральном округе России, его дно достигло отметки 54 метра ниже уреза воды (линия соприкосновения воды и суши водоема - ред.)", - сказали в институте.

По их словам, показатель озера Белое значительно превышает известные до сих пор глубины озер Центрального региона, в частности, озера Глубокое в Московской области — 31 метр.

"Помимо гидрографических изысканий ученые провели гидрологическое зондирование и гидрохимический мониторинг... Мы зафиксировали редкое явление: весеннее перемешивание вод сработало как естественный фильтр. Это важно не только для науки, но и для экологического мониторинга", - отметили ученые.