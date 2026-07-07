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ОСА поддержал решение МОК о снятии ограничений с российских атлетов - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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21:32 07.07.2026
ОСА поддержал решение МОК о снятии ограничений с российских атлетов

ОСА поддержал МОК в связи с решением отменить ограничения с российских атлетов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийский совет Азии поддержал решение Международного олимпийского комитета отменить ограничения на участие российских атлетов в международных соревнованиях.
  • Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.
  • ОСА считает, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться из-за войн или конфликтов в представляемых ими странах.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Олимпийский совет Азии (ОСА) выразил поддержку Международному олимпийскому комитету (МОК) в связи с решением отменить ограничения на участие российских атлетов в международных соревнованиях, сообщается на сайте организации.
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Олимпийский совет Азии от имени азиатского олимпийского движения приветствует решение исполнительного комитета МОК больше не применять рекомендации по участию российских спортсменов и команд в международных соревнованиях. ОСА разделяет позицию МОК о том, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться из-за войн или конфликтов в странах, которые они представляют", - говорится в публикации.
"ОСА полностью поддерживает МОК в его стремлении продвигать мир посредством спорта и осуждает войны, вооруженные конфликты и насилие во всем мире. Спорт должен оставаться символом надежды и объединять страны и народы. Это в очередной раз было продемонстрировано на Азиатских пляжных играх 2026 года в Санье, где спортсмены из всех 45 национальных олимпийских комитетов Азии приняли участие в мирных соревнованиях в период конфликтов и напряженности в Азии и по всему миру", - подчеркивается в письме.
МОК - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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