ОСА поддержал решение МОК о снятии ограничений с российских атлетов

"Олимпийский совет Азии от имени азиатского олимпийского движения приветствует решение исполнительного комитета МОК больше не применять рекомендации по участию российских спортсменов и команд в международных соревнованиях. ОСА разделяет позицию МОК о том, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться из-за войн или конфликтов в странах, которые они представляют", - говорится в публикации.

"ОСА полностью поддерживает МОК в его стремлении продвигать мир посредством спорта и осуждает войны, вооруженные конфликты и насилие во всем мире. Спорт должен оставаться символом надежды и объединять страны и народы. Это в очередной раз было продемонстрировано на Азиатских пляжных играх 2026 года в Санье, где спортсмены из всех 45 национальных олимпийских комитетов Азии приняли участие в мирных соревнованиях в период конфликтов и напряженности в Азии и по всему миру", - подчеркивается в письме.