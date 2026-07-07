Онищенко поддержал отмену домашнего задания в первых классах

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости поддержал инициативу Минпросвещения РФ по отмене домашнего задания в первых классах, так как это существенно снизит нагрузку на школьников и положительно скажется на здоровье детей.

Он также добавил, что сложнее в этой ситуации будет учителям, поскольку нужно будет менять школьную программу для первых классов. Кроме того, пройденный материал с первоклассниками придется закреплять на уроке.