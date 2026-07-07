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Онищенко поддержал отмену домашнего задания в первых классах - РИА Новости, 07.07.2026
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11:17 07.07.2026 (обновлено: 15:51 07.07.2026)
Онищенко поддержал отмену домашнего задания в первых классах

Онищенко поддержал идею об отмене домашнего задания в первых классах

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения РФ планирует отменить домашние задания для первоклассников с нового учебного года.
  • Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал инициативу, считая ее полезной для здоровья детей.
  • Онищенко отметил, что учителям будет сложнее адаптироваться к изменениям, так как потребуется менять школьную программу и закреплять материал на уроках.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости поддержал инициативу Минпросвещения РФ по отмене домашнего задания в первых классах, так как это существенно снизит нагрузку на школьников и положительно скажется на здоровье детей.
Ранее РИА Новости сообщало о том, что Минпросвещения России опубликовало письмо, согласно которому с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников.
"Мы давно настаивали на этой норме, это будет хорошо. Детям, конечно, станет легче. Ребенок сейчас, приходя в первый класс, и так должен уметь считать и писать, не то, что было раньше. Поэтому это правильное и нужное решение во имя здоровья детей", - сказал Онищенко.
Он также добавил, что сложнее в этой ситуации будет учителям, поскольку нужно будет менять школьную программу для первых классов. Кроме того, пройденный материал с первоклассниками придется закреплять на уроке.
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