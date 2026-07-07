Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что бессмысленно надеяться на реакцию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на преступления ВСУ, включая теракт в Старобельске.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бессмысленно надеяться, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отреагирует на преступления ВСУ, включая теракт в Старобельске, рассказал РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.
"Надеяться на Управление Верховного комиссара по правам человека бессмысленно, скажу откровенно", - отметил он, комментируя этот вопрос.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.