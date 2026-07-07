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Небензя призвал не надеяться на реакцию ООН после теракта в Старобельске - РИА Новости, 07.07.2026
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05:13 07.07.2026
Небензя призвал не надеяться на реакцию ООН после теракта в Старобельске

Небензя: ждать реакции УВКПЧ ООН на преступления ВСУ бессмысленно

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что бессмысленно надеяться на реакцию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на преступления ВСУ, включая теракт в Старобельске.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бессмысленно надеяться, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отреагирует на преступления ВСУ, включая теракт в Старобельске, рассказал РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.
"Надеяться на Управление Верховного комиссара по правам человека бессмысленно, скажу откровенно", - отметил он, комментируя этот вопрос.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Небензя назвал циничной позицию западных стран по трагедии в Старобельске
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В миреСтаробельскРоссияЛуганская Народная РеспубликаВасилий НебензяЛеонид ПасечникООНВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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