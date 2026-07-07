Небензя призвал не надеяться на реакцию ООН после теракта в Старобельске

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бессмысленно надеяться, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отреагирует на преступления ВСУ, включая теракт в Старобельске, рассказал РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.