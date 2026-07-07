Мухова впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла японку Наоми Осаку в четвертьфинале Уимблдона.
- В полуфинале Мухова сыграет с американкой Кори Гауфф, это первый выход Муховой в 1/2 финала Уимблдона.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла японку Наоми Осаку в четвертьфинале Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой Муховой (10-й номер посева) над Осакой (14) со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут.
Wimbledon WTA
07 июля 2026 • начало в 18:10
Завершен
В полуфинале Мухова сыграет с американкой Кори Гауфф (7). 29-летняя чешская теннисистка впервые в карьере сыграет в 1/2 финала Уимблдона.
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