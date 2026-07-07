World Athletics отказалась следовать новым рекомендациям МОК по России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не намерена отменять отстранение российских спортсменов от международных стартов.
- World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, несмотря на восстановление ВФЛА в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) дала понять, что не намерена отменять отстранение российских спортсменов, несмотря на последнее решение Международного олимпийского комитета (МОК) по России.
МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Позвольте мне отослать вас к релизу World Athletics, опубликованному на прошлой неделе", - ответили РИА Новости в организации на вопрос о пересмотре вопроса допуска российских спортсменов до международных турниров в связи с последним решением МОК.
World Athletics 3 июля оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, несмотря на восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе.