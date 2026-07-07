В МОК рассказали о диалоге с Украиной перед отменой санкций против россиян

"Мы уведомили ОКР о своем решении сразу после заседания исполкома. У нас также был разговор с представителями НОК Украины и представителями ряда других НОК, которые высказывали свои опасения. На протяжении последнего года наша специально созданная комиссия изучала вопрос введения или снятия санкций с российских спортсменов. Она собирала всю необходимую информацию, чтобы корректировать решения. Мы общались и с ОКР, и с НОК Украины, чтобы принять сбалансированное решение", - сказал Маклеод.