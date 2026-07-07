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МОК убрал мониторинг нейтральности россиян, заявила Ковентри - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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19:40 07.07.2026
МОК убрал мониторинг нейтральности россиян, заявила Ковентри

Ковентри: МОК убрал мониторинг нейтральности россиян

© Соцсети МОККирсти Ковентри
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Соцсети МОК
Кирсти Ковентри. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент МОК Ковентри заявила, что мониторинг нейтральности для россиян убран, но изучение поступающей информации будет продолжено.
  • МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Сессия МОК в июне приняла поправку в Олимпийскую хартию о политической нейтральности и защите движения от чрезмерного влияния, предписывающую соблюдение нейтралитета спортивными организациями.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Александр Говоров. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что МОК убрал мониторинг нейтральности для россиян, но продолжит изучать поступающую информацию.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Мне кажется, что мы достаточно четко прописали принципы нейтральности в наших правилах. Они гласят, что вне спорта атлет должен быть ролевой моделью и продвигать мирные нарративы в обществе через спорт. Это есть в Олимпийской хартии. Так что нам достаточно этих правил, чтобы принимать те или иные решения. Да, мы убрали мониторинг нейтральности для россиян, но продолжим изучать все происходящее. Мы постоянно получаем информацию от разных людей, которая требует изучения. Это будет продолжено", - сказала Ковентри.
В июне в Лозанне (Швейцария) сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
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