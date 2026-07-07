МОК не разрешил гренландцам и фарерцам участвовать в ОИ под своим флагом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Датский парламент обратился к МОК с призывом разрешить спортсменам из Гренландии и Фарерских Островов участвовать в Олимпийских играх под флагами своих автономий.
- МОК отклонил обращение датского парламента, заявив, что не может признать отдельные национальные олимпийские комитеты для Фарерских Островов и Гренландии.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил обращение датского парламента с призывом разрешить спортсменам из Гренландии и Фарерских Островов участвовать в Олимпийских играх под флагами своих автономий, сообщает knr.gl.
Президиум фолькетинга 18 июня направил письмо МОК с призывом о том, чтобы фарерские и гренландские атлеты могли участвовать в Олимпийских играх под своими флагами.
"МОК не может признать отдельные национальные олимпийские комитеты для Фарерских Островов и Гренландии. Эта позиция неоднократно разъяснялась и доводилась до сведения всех заинтересованных сторон в течение последних лет", - говорится в сообщении МОК.
Гренландия и Фарерские Острова входят в состав Датского королевства. В 2006 году Гренландия пыталась получить возможность выступать на Олимпийских играх под своим флагом, тогда это предложение также было отклонено.