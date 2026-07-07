В МОК рассчитывают, что федерации снимут санкции с россиян

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает, что спортивные федерации примут во внимание и воспользуются рекомендациями по отмене санкций в отношении россиян, заявила глава организации Кирсти Ковентри.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Международные федерации получат решение прямо сегодня и будут думать, как идти дальше с этим. Что касается ограничений и их снятия, то для нас было важно удостовериться, что у нас есть безопасное пространство для спорта. Поэтому были использованы дополнительные меры, чтобы российские атлеты могли быть протестированы (на допинг) правильно перед тем, как вернуться в мировой спорт", - сказала Ковентри на пресс-конференции по итогам исполкома организации.
"Все международные федерации имеют свои правила, которые немного отличаются. Но мы рассчитываем, что наши рекомендации будут приняты во внимание и использованы. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) будет играть важную роль в преддверии Олимпиады в Лос-Анджелесе, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не будет соответствовать критериям. Адекватное тестирование должно быть применено ко всем российским спортсменам перед Играми-2028", - добавила она.
Спортивный директор МОК Пьер Дюкре отметил, что МОК готов к работе с федерациями, так как путь возвращения россиян к соревнованиям в некоторых организациях будет иметь свои нюансы.
"Мы обсуждали вопрос допуска россиян с международными федерациями. Собственно, правила (допуска) глобально общие для спортсменов, но понятно, что в каждом виде спорта есть свои нюансы. И везде путь возвращения будет разным. Мы видим, что у многих федераций разный подход к российским юниорам, взрослым спортсменам. Теперь нам надо работать с каждой федерацией, чтобы проработать лучший путь для возвращения и нормализации ситуации. Это касается и личных, и командных дисциплин. Это очень важно, потому что активная часть отбора на ОИ-2028 уже рядом, и нам необходимо удостовериться, что все атлеты получат возможность принимать там участие", - заявил Дюкре.