В МОК рассчитывают, что федерации снимут санкции с россиян

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает, что спортивные федерации примут во внимание и воспользуются рекомендациями по отмене санкций в отношении россиян, заявила глава организации Кирсти Ковентри.

Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

« "Международные федерации получат решение прямо сегодня и будут думать, как идти дальше с этим. Что касается ограничений и их снятия, то для нас было важно удостовериться, что у нас есть безопасное пространство для спорта. Поэтому были использованы дополнительные меры, чтобы российские атлеты могли быть протестированы (на допинг) правильно перед тем, как вернуться в мировой спорт", - сказала Ковентри на пресс-конференции по итогам исполкома организации.

"Все международные федерации имеют свои правила, которые немного отличаются. Но мы рассчитываем, что наши рекомендации будут приняты во внимание и использованы. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) будет играть важную роль в преддверии Олимпиады в Лос-Анджелесе, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не будет соответствовать критериям. Адекватное тестирование должно быть применено ко всем российским спортсменам перед Играми-2028", - добавила она.

Спортивный директор МОК Пьер Дюкре отметил, что МОК готов к работе с федерациями, так как путь возвращения россиян к соревнованиям в некоторых организациях будет иметь свои нюансы.