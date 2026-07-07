МОК не будет организовывать мероприятия в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов.
- МОК не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских государственных чиновников, но решение о проведении соревнований в России и приглашении российских чиновников остается на усмотрение каждой международной федерации.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских государственных чиновников, сообщается на сайте организации.
Во вторник МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отменил санкции в отношении российских спортсменов.
"МОК не будет организовывать мероприятия под эгидой организации в России и не будет приглашать на них российских государственных или иных должностных лиц", - говорится в сообщении.
При этом МОК подчеркнул, что решение о проведении мероприятий и спортивных соревнований в России, приглашении российских чиновников, а также о разрешении демонстрации российской символики принимается на усмотрение каждой международной федерации.
МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне 2025 года председатель ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что комитет еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий.