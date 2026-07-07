МОК не будет организовывать мероприятия в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов.

МОК не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских государственных чиновников, но решение о проведении соревнований в России и приглашении российских чиновников остается на усмотрение каждой международной федерации.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских государственных чиновников, сообщается на Международный олимпийский комитет (МОК) не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских государственных чиновников, сообщается на сайте организации.

"МОК не будет организовывать мероприятия под эгидой организации в России и не будет приглашать на них российских государственных или иных должностных лиц", - говорится в сообщении.

При этом МОК подчеркнул, что решение о проведении мероприятий и спортивных соревнований в России, приглашении российских чиновников, а также о разрешении демонстрации российской символики принимается на усмотрение каждой международной федерации.