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МОК не будет организовывать мероприятия в России - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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17:47 07.07.2026 (обновлено: 17:59 07.07.2026)
МОК не будет организовывать мероприятия в России

МОК не будет организовывать мероприятия в РФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМОК, Россия, флаг
МОК, Россия, флаг - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов.
  • МОК не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских государственных чиновников, но решение о проведении соревнований в России и приглашении российских чиновников остается на усмотрение каждой международной федерации.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских государственных чиновников, сообщается на сайте организации.
Во вторник МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отменил санкции в отношении российских спортсменов.
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"МОК не будет организовывать мероприятия под эгидой организации в России и не будет приглашать на них российских государственных или иных должностных лиц", - говорится в сообщении.
При этом МОК подчеркнул, что решение о проведении мероприятий и спортивных соревнований в России, приглашении российских чиновников, а также о разрешении демонстрации российской символики принимается на усмотрение каждой международной федерации.
МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне 2025 года председатель ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что комитет еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий.
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