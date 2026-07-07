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МОК примет решение о демонстрации флага России на ОИ в подходящее время - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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17:44 07.07.2026 (обновлено: 17:58 07.07.2026)
МОК примет решение о демонстрации флага России на ОИ в подходящее время

МОК примет решение о демонстрации флага и гимна РФ на ОИ в подходящее время

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОлимпийский флаг и флаг России
Олимпийский флаг и флаг России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Временное восстановление членства Олимпийского комитета России в организации состоялось.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте сообщил, что примет решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх в более подходящее время.
Во вторник проходит заседание исполкома МОК. На нем было принято решение об отмене рекомендаций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) в организации.
"МОК примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других идентификаций на Олимпийских играх в соответствующее время", - говорится в сообщении организации.
После начала СВО в 2022 году международные федерации по рекомендациям МОК ввели санкции, запретив российским спортсменам участвовать в международных турнирах. В марте 2023-го МОК предложил рассматривать спортсменов индивидуально, допускать их только в нейтральном статусе и не разрешать участие в командных дисциплинах. Кроме того, к соревнованиям не должны были допускаться спортсмены, связанные с вооруженными силами и другими силовыми структурами России и Белоруссии. Таким образом, отменив обе рекомендации, МОК допустил российских спортсменов до международных турниров без рассмотрения нейтральности каждого спортсмена в индивидуальном порядке.
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