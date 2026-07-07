МОК примет решение о демонстрации флага России на ОИ в подходящее время

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте сообщил, что примет решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх в более подходящее время.

После начала СВО в 2022 году международные федерации по рекомендациям МОК ввели санкции, запретив российским спортсменам участвовать в международных турнирах. В марте 2023-го МОК предложил рассматривать спортсменов индивидуально, допускать их только в нейтральном статусе и не разрешать участие в командных дисциплинах. Кроме того, к соревнованиям не должны были допускаться спортсмены, связанные с вооруженными силами и другими силовыми структурами России и Белоруссии. Таким образом, отменив обе рекомендации, МОК допустил российских спортсменов до международных турниров без рассмотрения нейтральности каждого спортсмена в индивидуальном порядке.