Краткий пересказ от РИА ИИ МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Больше не применяются рекомендованные условия, согласно которым атлетов и команды не допускали к международным турнирам.

Таким образом, нейтральность каждого спортсмена больше не будут рассматривать в индивидуальном порядке.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов, сообщается на Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов, сообщается на сайте МОК.

Согласно решению, принятому на заседании исполкома МОК , больше не применяются рекомендованные условия участия от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023-го, касающиеся российских спортсменов и команд:

в феврале 2022 года международным федерациям и организаторам соревнований рекомендовали не допускать к международным турнирам российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц;

в марте 2023-го МОК предложил рассматривать атлетов индивидуально, допускать их только в нейтральном статусе и не разрешать участие в командных дисциплинах.

Кроме того, допуску не подлежали россияне, связанные с Вооруженными силами и другими силовыми структурами.

Таким образом, отменив обе рекомендации, МОК допустил их до международных турниров без рассмотрения нейтральности каждого в индивидуальном порядке.

С учетом сроков квалификационных соревнований к Олимпиаде-2028 ответственность за своевременную организацию допинг-тестирования несут международные федерации. Его общую программу они должны согласовать с ITA . Если к этому времени РУСАДА все еще не признают соответствующим критериям WADA , МОК поручит ITA обеспечить независимое тестирование всех квалифицированных спортсменов по тому же принципу.