Краткий пересказ от РИА ИИ
- МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Больше не применяются рекомендованные условия, согласно которым атлетов и команды не допускали к международным турнирам.
- Таким образом, нейтральность каждого спортсмена больше не будут рассматривать в индивидуальном порядке.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов, сообщается на сайте МОК.
Согласно решению, принятому на заседании исполкома МОК, больше не применяются рекомендованные условия участия от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023-го, касающиеся российских спортсменов и команд:
- в феврале 2022 года международным федерациям и организаторам соревнований рекомендовали не допускать к международным турнирам российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц;
- в марте 2023-го МОК предложил рассматривать атлетов индивидуально, допускать их только в нейтральном статусе и не разрешать участие в командных дисциплинах.
Кроме того, допуску не подлежали россияне, связанные с Вооруженными силами и другими силовыми структурами.
Таким образом, отменив обе рекомендации, МОК допустил их до международных турниров без рассмотрения нейтральности каждого в индивидуальном порядке.
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С учетом сроков квалификационных соревнований к Олимпиаде-2028 ответственность за своевременную организацию допинг-тестирования несут международные федерации. Его общую программу они должны согласовать с ITA. Если к этому времени РУСАДА все еще не признают соответствующим критериям WADA, МОК поручит ITA обеспечить независимое тестирование всех квалифицированных спортсменов по тому же принципу.
В декабре 2025 года МОК смягчил свою позицию, рекомендовав федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юниорским соревнованиям с государственной символикой. В мае 2026-го исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусов, включая участие в командных видах спорта и проведение международных соревнований на территории страны.