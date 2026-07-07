МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет временно восстановил статус Олимпийского комитета России.
- В Олимпийскую хартию внесена поправка о соблюдении политической нейтральности спортивными организациями.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР), сообщается на сайте организации.
Решение было принято на заседании исполкома организации во вторник.
В июне в Лозанне (Швейцария) сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время". До этого исполком МОК отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий.
МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов. В июне 2025 года председатель ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что комитет еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий.