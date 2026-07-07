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СМИ: Митчелл согласовал новый контракт с "Кливлендом" - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Баскетбол
 
17:53 07.07.2026
СМИ: Митчелл согласовал новый контракт с "Кливлендом"

Донован Митчелл подписал новый контракт с "Кливлендом" на 273 миллиона долларов

© Фото : Соцсети "Кливленда"Донован Митчелл
Донован Митчелл - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Соцсети "Кливленда"
Донован Митчелл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Донован Митчелл согласовал новое четырехлетнее соглашение с "Кливленд Кавальерс" на сумму 273 миллиона долларов.
  • В контракт включены опция игрока на сезон-2030/31 и торговый бонус.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американский атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд Кавальерс" Донован Митчелл согласовал новое четырехлетнее соглашение с клубом на сумму 273 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
По информации источника, в контракт включена опция игрока на сезон-2030/31 и торговый бонус. Сообщается, что 29-летний баскетболист согласился на долгосрочное продление в первый же день, когда стал иметь право на новый контракт.
Митчелл выступает за "Кливленд" с 2022 года. В прошедшем сезоне Митчелл впервые в карьере вышел в финал Восточной конференции, где "Кавальерс" уступили будущему чемпиону лиги "Нью-Йорк Никс" со счетом 0-4.
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БаскетболСпортДонован МитчеллКливленд КавальерсНью-Йорк Никс
 
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