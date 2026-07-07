В Минздраве назвали оптимальную продолжительность сна

Краткий пересказ от РИА ИИ Оптимальной считается продолжительность сна около 7–8 часов в сутки.

Те, кто регулярно спит менее шести или более девяти часов, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением и имеют более высокий риск ранней смерти.

Поверхностный или прерывистый сон, а также нерегулярный график сна могут негативно сказаться на здоровье.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Оптимальной считается продолжительность сна около 7–8 часов в сутки, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

"Существует миф о людях, которым якобы достаточно 4–5 часов сна. На деле таких людей крайне мало - менее 1%, и их особенность связана с редкими генетическими вариациями. Оптимальной считается продолжительность сна около 7–8 часов в сутки. Меньше или больше вредно", - сказала Ткачева

По ее словам, те, кто регулярно спит менее шести или более девяти часов, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением и имеют более высокий риск ранней смерти.

Ткачева также указала на важность качества сна. Так, если сон поверхностный или прерывистый, то со временем это может негативно сказаться на здоровье.

"Когда мы ложимся и встаем в одно и то же время, организм работает как часы. А вот если отходить ко сну и просыпаться всегда в разное время, то со временем повышается вероятность метаболических нарушений", - подчеркнула эксперт Минздрава.