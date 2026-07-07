МИД Парагвая осудил оскорбительные высказывания сенатора в адрес Мбаппе

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл - РИА Новости. МИД Парагвая осудил оскорбительные высказывания сенатора страны Селесты Амарильи в отношении капитана французской сборной Килиана Мбаппе, следует из сообщения министерства.

В субботу сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. Сенатор после матча в X позволила себе оскорбительные высказывания в адрес Мбаппе с намеком на его происхождение. В частности, она назвала его "высокомерным, уродливым богачом".

"Правительство Парагвая сожалеет и осуждает слова сенатора Селесты Амарильи в отношении Мбаппе, которые противоречат ценностям и принципам мирного сосуществования и уважению к человеческому достоинству, которое продвигает наша страна", - говорится в сообщении.

МИД отметил, что Парагвай подтверждает борьбу против расизма, ксенофобии и дискриминации.

"Заявления законодателя относятся к зоне ее личной ответственности... и не представляют ни позицию правительства Парагвая, ни его народа", - подчеркнули в министерстве.