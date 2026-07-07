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МИД Парагвая осудил оскорбительные высказывания сенатора в адрес Мбаппе - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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МИД Парагвая осудил оскорбительные высказывания сенатора в адрес Мбаппе

МИД Парагвая осудил оскорбления сенатора в адрес капитана сборной Франции на ЧМ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Килиан Мбаппе. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июл - РИА Новости. МИД Парагвая осудил оскорбительные высказывания сенатора страны Селесты Амарильи в отношении капитана французской сборной Килиана Мбаппе, следует из сообщения министерства.
В субботу сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. Сенатор после матча в X позволила себе оскорбительные высказывания в адрес Мбаппе с намеком на его происхождение. В частности, она назвала его "высокомерным, уродливым богачом".
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"Правительство Парагвая сожалеет и осуждает слова сенатора Селесты Амарильи в отношении Мбаппе, которые противоречат ценностям и принципам мирного сосуществования и уважению к человеческому достоинству, которое продвигает наша страна", - говорится в сообщении.
МИД отметил, что Парагвай подтверждает борьбу против расизма, ксенофобии и дискриминации.
"Заявления законодателя относятся к зоне ее личной ответственности... и не представляют ни позицию правительства Парагвая, ни его народа", - подчеркнули в министерстве.
Сам Мбаппе также обратился к Амарилье, назвав ее женщиной, недостойной своего положения и порочащей усилия сборной Парагвая на чемпионате мира.
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