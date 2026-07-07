Месси расплакался после победы Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Египта, в котором аргентинцы одержали волевую победу со счетом 3:2.

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал турнира и сыграет с победителем матча Швейцария — Колумбия.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Египта.

Во вторник действующие чемпионы мира аргентинцы одержали в Атланте волевую победу со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал турнира в США , Канаде и Мексике. Месси не реализовал пенальти в первом тайме, а во втором забил гол и отдал результативную передачу.

После матча Месси заплакал и подошел к трибуне с болельщиками национальной команды. Также слез не смог сдержать вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.