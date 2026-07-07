Месси установил рекорд по числу голевых передач на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по количеству голевых пасов на чемпионатах мира по футболу.
- Голевая передача в матче 1/8 финала против сборной Египта стала для Месси девятой на чемпионатах мира.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по количеству голевых пасов на чемпионатах мира по футболу, сообщает статистический портал Opta.
Для Месси голевая передача стала девятой на чемпионатах мира. Капитан сборной Аргентины обошел по данному показателю своего соотечественника Диего Марадону (8) и стал единоличным рекордсменом турнира.
Месси 39 лет, ему также принадлежит бомбардирский рекорд чемпионатов мира. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира 2022 года.