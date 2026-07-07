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Месси установил рекорд по числу голевых передач на ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
21:03 07.07.2026
Месси установил рекорд по числу голевых передач на ЧМ

Месси стал рекордсменом по числу голевых передач на ЧМ

© REUTERS / MARIA LYSAKERЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / MARIA LYSAKER
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по количеству голевых пасов на чемпионатах мира по футболу.
  • Голевая передача в матче 1/8 финала против сборной Египта стала для Месси девятой на чемпионатах мира.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по количеству голевых пасов на чемпионатах мира по футболу, сообщает статистический портал Opta.
Во вторник сборная Аргентины в Атланте играет против команды Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира. Во втором тайме мяч с передачи Месси забил Кристиан Ромеро.
Для Месси голевая передача стала девятой на чемпионатах мира. Капитан сборной Аргентины обошел по данному показателю своего соотечественника Диего Марадону (8) и стал единоличным рекордсменом турнира.
Месси 39 лет, ему также принадлежит бомбардирский рекорд чемпионатов мира. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира 2022 года.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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Вчера, 19:36
 
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