Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по количеству голевых пасов на чемпионатах мира по футболу.

Голевая передача в матче 1/8 финала против сборной Египта стала для Месси девятой на чемпионатах мира.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по количеству голевых пасов на чемпионатах мира по футболу, сообщает статистический портал Opta.

Во вторник сборная Аргентины Атланте играет против команды Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира. Во втором тайме мяч с передачи Месси забил Кристиан Ромеро.

Для Месси голевая передача стала девятой на чемпионатах мира. Капитан сборной Аргентины обошел по данному показателю своего соотечественника Диего Марадону (8) и стал единоличным рекордсменом турнира.