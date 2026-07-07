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Месси повторил рекорд Клозе по количеству матчей в плей-офф ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
19:36 07.07.2026 (обновлено: 20:34 07.07.2026)
Месси повторил рекорд Клозе по количеству матчей в плей-офф ЧМ

Месси повторил рекорд Клозе по количеству матчей в плей-офф чемпионатов мира

© REUTERS / Kai PfaffenbachЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству матчей в плей-офф чемпионатов мира.
  • Встреча против сборной Египта в Майами стала для Месси 14-й игрой в матчах плей-офф.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству матчей в плей-офф чемпионатов мира.
Во вторник сборная Аргентины в Атланте играет против команды Египта в матче 1/8 финала мирового первенства в США, Канаде и Мексике.
Месси вышел на поле с первых минут. Эта встреча является для него 14-й в матчах плей-офф чемпионатов мира. Столько же у бывшего нападающего сборной Германии Клозе.
Месси 39 лет, ему также принадлежит бомбардирский рекорд чемпионатов мира (20 голов). Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира 2022 года.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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Вчера, 18:30
 
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