Краткий пересказ от РИА ИИ Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству матчей в плей-офф чемпионатов мира.

Встреча против сборной Египта в Майами стала для Месси 14-й игрой в матчах плей-офф.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству матчей в плей-офф чемпионатов мира.

Во вторник сборная Аргентины в Атланте играет против команды Египта в матче 1/8 финала мирового первенства в США, Канаде и Мексике.

Месси вышел на поле с первых минут. Эта встреча является для него 14-й в матчах плей-офф чемпионатов мира. Столько же у бывшего нападающего сборной Германии Клозе.