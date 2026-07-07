Месси повторил рекорд Клозе по количеству матчей в плей-офф ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Месси повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству матчей в плей-офф чемпионатов мира.
- Встреча против сборной Египта в Майами стала для Месси 14-й игрой в матчах плей-офф.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству матчей в плей-офф чемпионатов мира.
Во вторник сборная Аргентины в Атланте играет против команды Египта в матче 1/8 финала мирового первенства в США, Канаде и Мексике.
Месси вышел на поле с первых минут. Эта встреча является для него 14-й в матчах плей-офф чемпионатов мира. Столько же у бывшего нападающего сборной Германии Клозе.
Месси 39 лет, ему также принадлежит бомбардирский рекорд чемпионатов мира (20 голов). Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира 2022 года.