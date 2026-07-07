Месси стал худшим пенальтистом в истории чемпионатов мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать пенальти в матче 1/8 финала против сборной Египта.

Месси стал первым футболистом, который не смог реализовать два пенальти в ходе одного чемпионата мира, если не учитывать серии пенальти.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать второй подряд пенальти на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

Во вторник сборная Аргентины в Атланте играет против команды Египта в матче 1/8 финала, на данный момент счет в матче 1:0 в пользу египтян.

На 21-й минуте Месси не смог переиграть вратаря сборной Египта Мустафу Шубира, который отразил удар 39-летнего аргентинца. Ранее Месси не смог реализовать пенальти в игре второго тура группового этапа против сборной Австрии (2:0). В той встрече форвард в итоге оформил дубль.

Также он является единственным игроком, который четырежды не забивал с точки в матчах чемпионатов мира: в 2018 году он не смог отличиться в игре со сборной Исландии, в 2022 году - с командой Польши. Всего аргентинец реализовал половину своих 11-метровых ударов на мировых первенствах, все четыре пенальти он забил на чемпионате мира в Катаре.