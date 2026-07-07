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Месси стал худшим пенальтистом в истории чемпионатов мира - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
19:31 07.07.2026 (обновлено: 20:35 07.07.2026)
Месси стал худшим пенальтистом в истории чемпионатов мира

Месси стал первым футболистом в истории, не забившим два пенальти на ЧМ

© REUTERS / Kai PfaffenbachЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать пенальти в матче 1/8 финала против сборной Египта.
  • Месси стал первым футболистом, который не смог реализовать два пенальти в ходе одного чемпионата мира, если не учитывать серии пенальти.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог реализовать второй подряд пенальти на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
Во вторник сборная Аргентины в Атланте играет против команды Египта в матче 1/8 финала, на данный момент счет в матче 1:0 в пользу египтян.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Аргентина
3 : 2
Египет
79‎’‎ • Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
83‎’‎ • Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
90‎’‎ • Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
15‎’‎ • Яссер Ибрагим
(Марван Аттиа)
67‎’‎ • Мостафа Зико
(Хессем Хассан)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 21-й минуте Месси не смог переиграть вратаря сборной Египта Мустафу Шубира, который отразил удар 39-летнего аргентинца. Ранее Месси не смог реализовать пенальти в игре второго тура группового этапа против сборной Австрии (2:0). В той встрече форвард в итоге оформил дубль.
Также он является единственным игроком, который четырежды не забивал с точки в матчах чемпионатов мира: в 2018 году он не смог отличиться в игре со сборной Исландии, в 2022 году - с командой Польши. Всего аргентинец реализовал половину своих 11-метровых ударов на мировых первенствах, все четыре пенальти он забил на чемпионате мира в Катаре.
Как сообщает статистическая служба Opta, Месси стал первым футболистом, который не смог реализовать два 11-метровых удара в ходе одного чемпионата мира, если не учитывать серии пенальти.
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