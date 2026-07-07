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Макрон поддержал Мбаппе после оскорблений со стороны сенатора - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
02:19 07.07.2026 (обновлено: 02:20 07.07.2026)
Макрон поддержал Мбаппе после оскорблений со стороны сенатора

Макрон поддержал Мбаппе, которого оскорбила сенатор Амарилья

© Соцсети Лиги чемпионов УЕФАКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Соцсети Лиги чемпионов УЕФА
Килиан Мбаппе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку в адрес капитана французской сборной по футболу Килиана Мбаппе, которого парагвайский сенатор Селеста Амарилья оскорбила по расовому признаку после матча чемпионата мира 2026 года.
"Еще один гол от Мбаппе. На этот раз против расизма. Выражаю всю свою поддержку. Когда при помощи слов смешивают с грязью, отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство", - написал Макрон на своей странице в соцсети X.
В прошлую субботу сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 в 1/8 финала чемпионата мира, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. Сенатор после матча в X позволила себе оскорбительные высказывания в адрес Мбаппе с намеком на его происхождение. В частности, она назвала его "высокомерным, уродливым богачом". Футболист позднее обратился к Амарилье, назвав ее женщиной, недостойной своего положения и порочащей усилия сборной Парагвая на чемпионате мира.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Мбаппе заявил, что Франция "испачкала руки" в матче с Парагваем
5 июля, 14:30
 
ФутболВ миреФранцияПарагвайЭммануэль МакронЧМ по футболу 2026Килиан Мбаппе
 
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