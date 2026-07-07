Матыцин назвал восстановление ОКР в МОК важным шагом

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов и восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).

МОК сохранил за собой право принимать отдельное решение по демонстрации флага, гимна и других символов на Олимпийских играх.

Ряд международных федераций по различным видам спорта сняли ограничения и вернули российским спортсменам право выступать под флагом и с гимном.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Восстановление членства Олимпийского комитета России в МОК - это, возможно, самый важный шаг за последние годы, без которого полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх было невозможным, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

"Возвращение ОКР в олимпийскую семью - это юридическая база, без которой полноценное участие наших спортсменов в Олимпийских играх было невозможным. Без статуса национального олимпийского комитета невозможно говорить ни о флаге, ни о гимне на главных стартах. Теперь эта база восстановлена. И это действительно важный шаг - возможно, самый важный за последние годы", - сказал Матыцин.

Он отметил, что новость, которую все ждали больше двух лет, наконец обрела официальные очертания. "МОК сохранил за собой право принимать отдельное решение по демонстрации флага, гимна и других символов на Олимпийских играх "в подходящее время". Также организация не будет проводить свои мероприятия в России и приглашать российских госчиновников. Это напоминает нам, что процесс возвращения - не единовременный акт, а поэтапный путь", - добавил глава думского комитета.

Тем не менее, по словам Матыцина, динамика очевидна: за последние месяцы целый ряд международных федераций - по гимнастике, борьбе, дзюдо, тхэквондо, водным видам спорта, фехтованию - сняли ограничения и вернули российским спортсменам право выступать под флагом и с гимном, и решение МОК по ОКР встраивается в эту логику, поэтому оно не стало неожиданностью - оно стало закономерным итогом последовательной работы всех заинтересованных структур.