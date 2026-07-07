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Матыцин назвал восстановление ОКР в МОК важным шагом - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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22:16 07.07.2026
Матыцин назвал восстановление ОКР в МОК важным шагом

Матыцин назвал восстановление членства ОКР в МОК важным шагом за последние годы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОлег Матыцин
Олег Матыцин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Олег Матыцин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов и восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР).
  • МОК сохранил за собой право принимать отдельное решение по демонстрации флага, гимна и других символов на Олимпийских играх.
  • Ряд международных федераций по различным видам спорта сняли ограничения и вернули российским спортсменам право выступать под флагом и с гимном.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Восстановление членства Олимпийского комитета России в МОК - это, возможно, самый важный шаг за последние годы, без которого полноценное участие российских спортсменов в Олимпийских играх было невозможным, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Возвращение ОКР в олимпийскую семью - это юридическая база, без которой полноценное участие наших спортсменов в Олимпийских играх было невозможным. Без статуса национального олимпийского комитета невозможно говорить ни о флаге, ни о гимне на главных стартах. Теперь эта база восстановлена. И это действительно важный шаг - возможно, самый важный за последние годы", - сказал Матыцин.
Он отметил, что новость, которую все ждали больше двух лет, наконец обрела официальные очертания. "МОК сохранил за собой право принимать отдельное решение по демонстрации флага, гимна и других символов на Олимпийских играх "в подходящее время". Также организация не будет проводить свои мероприятия в России и приглашать российских госчиновников. Это напоминает нам, что процесс возвращения - не единовременный акт, а поэтапный путь", - добавил глава думского комитета.
Тем не менее, по словам Матыцина, динамика очевидна: за последние месяцы целый ряд международных федераций - по гимнастике, борьбе, дзюдо, тхэквондо, водным видам спорта, фехтованию - сняли ограничения и вернули российским спортсменам право выступать под флагом и с гимном, и решение МОК по ОКР встраивается в эту логику, поэтому оно не стало неожиданностью - оно стало закономерным итогом последовательной работы всех заинтересованных структур.
"Временное восстановление - это не финиш, а возможность двигаться дальше. Убежден, что вопрос с флагом и гимном на Олимпийских играх будет решен положительно. Убежден, что практика приглашений российских официальных лиц тоже вернется в норму - как только политическая конъюнктура уступит место спортивной логике. Наша задача - продолжать работать, не снижая планки, и доказывать, что российский спорт был, есть и будет частью мирового олимпийского движения на равных правах", - подытожил он.
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СпортОлег МатыцинМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Госдума РФ
 
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