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Матыцин прокомментировал перенос ЧЕ по стрельбе в Испанию - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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00:29 07.07.2026
Матыцин прокомментировал перенос ЧЕ по стрельбе в Испанию

Матыцин перенос ЧЕ по стрельбе из превматики стал полезным сигналом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОлег Матыцин
Олег Матыцин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Перенос чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия из Эстонии в Испанию стал полезным сигналом для всех, кто пытается использовать спортивные площадки для политических заявлений, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.
Ранее телерадиокомпания ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз (ESSF) сообщила, что чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Таллина в испанскую Гранаду после отказа эстонцев допустить спортсменов из России и Белоруссии. Турнир пройдет с 3 по 9 марта 2027 года.
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"Убежден, что такие прецеденты - полезный сигнал для всех, кто пытается использовать спортивные площадки для политических заявлений. Чемпионат переехал в Гранаду не потому, что кто-то хотел наказать Эстонию, а потому что спорт не терпит двойных стандартов. Правила либо работают для всех, либо перестают быть правилами", - сказал Матыцин.
Парламентарий отметил, что это второй подобный случай с Эстонией за полгода. Он напомнил, что в январе Таллин уже лишился чемпионата Европы по фехтованию по той же причине: отказ выдавать визы россиянам и белорусам привел к переносу во французский Антони.
"Рассчитываем, что другие международные структуры будут действовать так же решительно. И что впредь национальные ограничения не будут подменять собой регламенты международных федераций. Спорт должен оставаться местом, где соревнуются спортсмены, а не политические амбиции", - заключил он.
Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
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СпортСтрелковый спортЭстонияТаллинРоссияОлег МатыцинАнтониГосдума РФ
 
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