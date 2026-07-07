Матыцин прокомментировал перенос ЧЕ по стрельбе в Испанию

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Перенос чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия из Эстонии в Испанию стал полезным сигналом для всех, кто пытается использовать спортивные площадки для политических заявлений, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Ранее телерадиокомпания ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз (ESSF) сообщила, что чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесли из Таллина в испанскую Гранаду после отказа эстонцев допустить спортсменов из России и Белоруссии. Турнир пройдет с 3 по 9 марта 2027 года.

"Убежден, что такие прецеденты - полезный сигнал для всех, кто пытается использовать спортивные площадки для политических заявлений. Чемпионат переехал в Гранаду не потому, что кто-то хотел наказать Эстонию, а потому что спорт не терпит двойных стандартов. Правила либо работают для всех, либо перестают быть правилами", - сказал Матыцин.

Парламентарий отметил, что это второй подобный случай с Эстонией за полгода. Он напомнил, что в январе Таллин уже лишился чемпионата Европы по фехтованию по той же причине: отказ выдавать визы россиянам и белорусам привел к переносу во французский Антони.

"Рассчитываем, что другие международные структуры будут действовать так же решительно. И что впредь национальные ограничения не будут подменять собой регламенты международных федераций. Спорт должен оставаться местом, где соревнуются спортсмены, а не политические амбиции", - заключил он.