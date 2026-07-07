Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко и Решетников протестировали заселение в отель по "Максу" - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 07.07.2026
Чернышенко и Решетников протестировали заселение в отель по "Максу"

Чернышенко и Решетников протестировали систему заселения в отели с "Максом"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд цифровой платформы "Макс"
Стенд цифровой платформы Макс - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Стенд цифровой платформы "Макс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников протестировали систему заселения в отель с использованием национальной платформы «Макс».
  • С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить возможность заселения через платформу «Макс».
  • Заселение через цифровой ID в «Максе» позволяет гостям избежать заполнения бумажных анкет и предъявления паспорта на стойке регистрации, так как все данные автоматически подгружаются в систему отеля.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников протестировали систему заселения в отель в Москве с использованием национальной платформы "Макс", с 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность, передает корреспондент РИА Новости.
Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>м
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
"Победа" рассмотрит возможность запуска продажи авиабилетов через "Макс"
6 июля, 14:25
"Коллеги из "ВКонтакте" сообщают, что технология полностью отработана: данные паспорта подгружаются автоматически из государственных систем, что исключает риск ошибок при ручном вводе", - сказал Решетников.
"Мы видим, что крупные гостиницы уже активно включаются в процесс. Надо, чтобы за ними следом подтягивались и гостиницы поменьше. С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность", - добавил он.
В пресс-службе Минэкономразвития подчеркнули, что пользователю достаточно открыть в профиле мессенджера "Макс" раздел "Цифровой ID", перейти во вкладку "Паспорт" и нажать кнопку "Предъявить". На экране смартфона появляется динамический QR-код, который сотрудник отеля сканирует специальным устройством.
Сервис позволяет гостям заселяться в отели без заполнения бумажных анкет и предъявления паспорта на стойке регистрации. Отмечается, что после сканирования все паспортные данные гостя автоматически подгружаются в систему отеля из государственных информационных систем, а поля регистрационной анкеты заполняются автоматически.
"Сотруднику остается только выдать ключи от номера - вся процедура занимает считаные секунды", - добавили там.
Заграничный паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
В Москве опровергли слухи об оформлении загранпаспорта только через "Макс"
27 июня, 23:05
Сервис доступен совершеннолетним гражданам России.
В Минэкономразвития добавили, что у гостя всегда остается выбор: пользоваться цифровым ID или традиционным бумажным паспортом. "На переходном этапе сотрудник отеля также вправе запросить бумажный паспорт для сверки данных", - уточнили там.
В ведомстве обратили внимание на то, что порядка половины средств размещения в России уже получили техническую возможность для приема гостей через цифровой ID в "Максе", а активная фаза тестирования и подключения новых объектов продолжится в ближайшее время.
В конце апреля Минцифры сообщало, что пользователям нацплатформы "Макс" стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID. Там отмечали, что сервис работает в пилотном режиме в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана. Планируется, что в течение года зарегистрироваться с помощью цифрового ID можно будет уже в нескольких тысячах российских гостиниц.
Стенд цифровой платформы Макс - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
"Макс" начал тестировать комментарии в каналах
11 июня, 15:27
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала