Чернышенко и Решетников протестировали заселение в отель по "Максу"

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников протестировали систему заселения в отель с использованием национальной платформы «Макс».

С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить возможность заселения через платформу «Макс».

Заселение через цифровой ID в «Максе» позволяет гостям избежать заполнения бумажных анкет и предъявления паспорта на стойке регистрации, так как все данные автоматически подгружаются в систему отеля.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников протестировали систему заселения в отель в Москве с использованием национальной платформы "Макс", с 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность, передает корреспондент РИА Новости.

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"Коллеги из "ВКонтакте" сообщают, что технология полностью отработана: данные паспорта подгружаются автоматически из государственных систем, что исключает риск ошибок при ручном вводе", - сказал Решетников

"Мы видим, что крупные гостиницы уже активно включаются в процесс. Надо, чтобы за ними следом подтягивались и гостиницы поменьше. С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность", - добавил он.

В пресс-службе Минэкономразвития подчеркнули, что пользователю достаточно открыть в профиле мессенджера "Макс" раздел "Цифровой ID", перейти во вкладку "Паспорт" и нажать кнопку "Предъявить". На экране смартфона появляется динамический QR-код, который сотрудник отеля сканирует специальным устройством.

Сервис позволяет гостям заселяться в отели без заполнения бумажных анкет и предъявления паспорта на стойке регистрации. Отмечается, что после сканирования все паспортные данные гостя автоматически подгружаются в систему отеля из государственных информационных систем, а поля регистрационной анкеты заполняются автоматически.

"Сотруднику остается только выдать ключи от номера - вся процедура занимает считаные секунды", - добавили там.

Сервис доступен совершеннолетним гражданам России.

В Минэкономразвития добавили, что у гостя всегда остается выбор: пользоваться цифровым ID или традиционным бумажным паспортом. "На переходном этапе сотрудник отеля также вправе запросить бумажный паспорт для сверки данных", - уточнили там.

В ведомстве обратили внимание на то, что порядка половины средств размещения в России уже получили техническую возможность для приема гостей через цифровой ID в "Максе", а активная фаза тестирования и подключения новых объектов продолжится в ближайшее время.