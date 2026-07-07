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Жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать свою руку - РИА Новости, 07.07.2026
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23:02 07.07.2026 (обновлено: 23:54 07.07.2026)
Жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать свою руку

Жена Эрдогана с усилием остановила попытку Макрона поцеловать ей руку

© Фото : соцсетиМакрон и жена Эрдогана на приеме на полях саммита НАТО в Турции
Макрон и жена Эрдогана на приеме на полях саммита НАТО в Турции - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : соцсети
Макрон и жена Эрдогана на приеме на полях саммита НАТО в Турции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая леди Турции не позволила Макрону поцеловать свою руку на приеме в президентском дворце.
  • Французский лидер прибыл туда на саммит НАТО.
  • Он проходит в Анкаре 7-8 июля.
ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Первая леди Турции Эмине Эрдоган не позволила поцеловать свою руку Эммануэлю Макрону, прибывшему на прием в президентский дворец в Анкаре.
На кадрах трансляции видно, как Макрон с супругой Брижит поднялись по ступенькам на крыльцо. Президент Франции пожал руку турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, дважды его обнял и похлопал по спине. Тот при этом вел себя гораздо сдержаннее.
Параллельно Эмине приветствовала Брижит. После этого Макрон повернулся к жене турецкого лидера и предпринял неловкую попытку поцеловать ей руку. Наклонившись и почти коснувшись губами, он понял, что та с усилием тянет ее в противоположную сторону. Тогда французский президент вернулся в исходное положение, попытавшись сгладить казус широкой улыбкой.
Макрон прибыл в Анкару на саммит глав государств и правительств НАТО. Он проходит 7-8 июля.
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