Жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать свою руку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первая леди Турции не позволила Макрону поцеловать свою руку на приеме в президентском дворце.
- Французский лидер прибыл туда на саммит НАТО.
- Он проходит в Анкаре 7-8 июля.
ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Первая леди Турции Эмине Эрдоган не позволила поцеловать свою руку Эммануэлю Макрону, прибывшему на прием в президентский дворец в Анкаре.
Параллельно Эмине приветствовала Брижит. После этого Макрон повернулся к жене турецкого лидера и предпринял неловкую попытку поцеловать ей руку. Наклонившись и почти коснувшись губами, он понял, что та с усилием тянет ее в противоположную сторону. Тогда французский президент вернулся в исходное положение, попытавшись сгладить казус широкой улыбкой.
Макрон прибыл в Анкару на саммит глав государств и правительств НАТО. Он проходит 7-8 июля.
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