Жена Эрдогана не позволила Макрону поцеловать свою руку

ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Первая леди Турции Эмине Эрдоган не позволила поцеловать свою руку Эммануэлю Макрону, прибывшему на прием в президентский дворец в Анкаре.

Параллельно Эмине приветствовала Брижит. После этого Макрон повернулся к жене турецкого лидера и предпринял неловкую попытку поцеловать ей руку. Наклонившись и почти коснувшись губами, он понял, что та с усилием тянет ее в противоположную сторону. Тогда французский президент вернулся в исходное положение, попытавшись сгладить казус широкой улыбкой.