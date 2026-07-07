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Кайл Лоури завершил игровую карьеру - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Баскетбол
 
19:22 07.07.2026
Кайл Лоури завершил игровую карьеру

Чемпион НБА в составе "Торонто" Кайл Лоури завершил игровую карьеру

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКайл Лоури
Кайл Лоури - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Кайл Лоури. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кайл Лоури завершил игровую карьеру.
  • 40-летний разыгрывающий защитник подписал с «Торонто» однодневный контракт для завершения карьеры в качестве игрока команды, в составе которой он выступал девять лет и стал чемпионом НБА 2019 года.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2019 года в составе "Торонто Рэпторс" американец Кайл Лоури завершил игровую карьеру, сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
40-летний разыгрывающий защитник находился в статусе свободного агента и подписал с "Торонто" однодневный контракт для завершения карьеры в качестве игрока команды, в составе которой он выступал девять лет и стал чемпионом лиги.
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Лоури был выбран на драфте НБА 2006 года в первом раунде под общим 24-м номером клубом "Мемфис Гриззлис" и выступал в составе клуба на протяжении трех лет, после чего перешел в "Хьюстон Рокетс", где также выступал три сезона.
С 2012 по 2021 год Лоури играл за "Торонто" и вместе с клубом стал чемпионом НБА 2019 года, обыграв в финальной серии "Голден Стэйт Уорриорз", который до этого два года подряд выигрывал чемпионат. Тогда "Торонто" завоевал свой первый титул чемпиона лиги в истории и стал первой канадской командой, выигравшей главный трофей сезона.
После "Торонто" Лоури также выступал в составе "Майами Хит" (2021-2024) и "Филадельфии Севенти Сиксерс" (2024-2026). Американец за карьеру пять раз принимал участие в Матче звезд НБА, а также становился победителем Олимпиады 2016 года в составе сборной США.
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