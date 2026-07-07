Кайл Лоури завершил игровую карьеру.

С 2012 по 2021 год Лоури играл за "Торонто" и вместе с клубом стал чемпионом НБА 2019 года, обыграв в финальной серии "Голден Стэйт Уорриорз", который до этого два года подряд выигрывал чемпионат. Тогда "Торонто" завоевал свой первый титул чемпиона лиги в истории и стал первой канадской командой, выигравшей главный трофей сезона.