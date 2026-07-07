Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кайл Лоури завершил игровую карьеру.
- 40-летний разыгрывающий защитник подписал с «Торонто» однодневный контракт для завершения карьеры в качестве игрока команды, в составе которой он выступал девять лет и стал чемпионом НБА 2019 года.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2019 года в составе "Торонто Рэпторс" американец Кайл Лоури завершил игровую карьеру, сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
40-летний разыгрывающий защитник находился в статусе свободного агента и подписал с "Торонто" однодневный контракт для завершения карьеры в качестве игрока команды, в составе которой он выступал девять лет и стал чемпионом лиги.
Клемонс стал игроком БК "Уралмаш"
Вчера, 18:50
Лоури был выбран на драфте НБА 2006 года в первом раунде под общим 24-м номером клубом "Мемфис Гриззлис" и выступал в составе клуба на протяжении трех лет, после чего перешел в "Хьюстон Рокетс", где также выступал три сезона.
С 2012 по 2021 год Лоури играл за "Торонто" и вместе с клубом стал чемпионом НБА 2019 года, обыграв в финальной серии "Голден Стэйт Уорриорз", который до этого два года подряд выигрывал чемпионат. Тогда "Торонто" завоевал свой первый титул чемпиона лиги в истории и стал первой канадской командой, выигравшей главный трофей сезона.
После "Торонто" Лоури также выступал в составе "Майами Хит" (2021-2024) и "Филадельфии Севенти Сиксерс" (2024-2026). Американец за карьеру пять раз принимал участие в Матче звезд НБА, а также становился победителем Олимпиады 2016 года в составе сборной США.