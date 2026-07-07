В ЛНР из-за атак ВСУ погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В ЛНР за минувшие сутки в результате атак БПЛА ВСУ на транспорт погиб один человек, пять получили ранения.

Атаки произошли в Новоайдарском округе, Лисичанске, Старобельском округе, Северодонецке и Краснодонском округе.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, оперативные службы устраняют последствия атак.

ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Один человек погиб, пять получили ранения в ЛНР за минувшие сутки в результате атак БПЛА ВСУ на транспорт, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе " Один человек погиб, пять получили ранения в ЛНР за минувшие сутки в результате атак БПЛА ВСУ на транспорт, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе " Макс ".

"Украинский БПЛА ударил по автомобилю марки "Газель" в Новоайдарском муниципальном округе. Ранен 62-летний мужчина, его 35-летний сын погиб", - сообщил Пасечник

Он уточнил, что также в Лисичанске украинский беспилотник атаковал машину городской коммунальной службы, ранения получили работники предприятия: 60–летний мужчина, 50-летняя и 52-летняя женщины.

"В Старобельском муниципальном округе украинский БПЛА ударил по легковой машине. Ранен 43-летний водитель", - дополнил глава региона.

Уточняется, что легковые автомобили были атакованы также в Северодонецке и Краснодонском муниципальном округе.

"В Первомайске ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ударили по бульдозеру. Вражеские беспилотники атаковали частные дома в Кременной и селе Лиман Старобельского муниципального округа. К счастью, в этих случаях обошлось без жертв", - пояснил Пасечник.

Он уточнил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.