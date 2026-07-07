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В ЛНР из-за атак ВСУ погиб человек - РИА Новости, 07.07.2026
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14:07 07.07.2026 (обновлено: 14:14 07.07.2026)
В ЛНР из-за атак ВСУ погиб человек

В ЛНР из-за атак ВСУ погиб человек, пятеро ранены

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР за минувшие сутки в результате атак БПЛА ВСУ на транспорт погиб один человек, пять получили ранения.
  • Атаки произошли в Новоайдарском округе, Лисичанске, Старобельском округе, Северодонецке и Краснодонском округе.
  • Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, оперативные службы устраняют последствия атак.
ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Один человек погиб, пять получили ранения в ЛНР за минувшие сутки в результате атак БПЛА ВСУ на транспорт, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"Украинский БПЛА ударил по автомобилю марки "Газель" в Новоайдарском муниципальном округе. Ранен 62-летний мужчина, его 35-летний сын погиб", - сообщил Пасечник.
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Он уточнил, что также в Лисичанске украинский беспилотник атаковал машину городской коммунальной службы, ранения получили работники предприятия: 60–летний мужчина, 50-летняя и 52-летняя женщины.
"В Старобельском муниципальном округе украинский БПЛА ударил по легковой машине. Ранен 43-летний водитель", - дополнил глава региона.
Уточняется, что легковые автомобили были атакованы также в Северодонецке и Краснодонском муниципальном округе.
"В Первомайске ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ударили по бульдозеру. Вражеские беспилотники атаковали частные дома в Кременной и селе Лиман Старобельского муниципального округа. К счастью, в этих случаях обошлось без жертв", - пояснил Пасечник.
Он уточнил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
"Оперативные службы экстренно реагируют на устранение последствий, местные власти оказывают поддержку на местах. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак", - дополнил глава региона.
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