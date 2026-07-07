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В Ленинградской области из-за бобров подтопило 45 участков - РИА Новости, 07.07.2026
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15:39 07.07.2026
В Ленинградской области из-за бобров подтопило 45 участков

В Ленинградской области подтопило 45 участков из-за строительства бобрами плотин

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБобер
Бобер - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ломоносовском районе Ленинградской области подтоплено 45 приусадебных участков.
  • Подтопление предположительно произошло из-за плотин, построенных бобрами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Сорок пять приусадебных участков в Ломоносовском районе Ленинградской области оказались подтоплены, по предварительным данным, из-за строительства бобрами плотин, сообщило региональное управление МЧС РФ.
«
"Общее количество подтопленных приусадебных участков – 45. Предварительная (причина - ред.) - плотины бобров", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что подтопление затронуло садоводства "Красногорские покосы" и "Южное", владельцы подтопленных участков выехали самостоятельно, эвакуация не потребовалась.
Специалисты МЧС и регионального комитета правопорядка и безопасности ведут мониторинг ситуации.
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ПроисшествияЛомоносовский районЛенинградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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