В Куме проходит прощание с Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ Прощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи проходит в священном для иранцев городе Куме.

Гроб с телом аятоллы сначала разместили в мечети Джамкаран — одной из наиболее важных мечетей для иранцев и других шиитов.

Тело Али Хаменеи отправится в последнее паломничество по святыням, а 9 июля будет доставлено в Мешхед, где и будет погребено.

ТЕГЕРАН, 7 июл - РИА Новости. Прощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи проходит в священном для иранцев Куме, известном своим красным флагом мести, передает корреспондент РИА Новости.

Также очевидец событий рассказал РИА Новости, что еще ночью на подъезде к Куму образовались пробки, многие оставляли машины у обочины и шли в город пешком. В самом городе ночью также были заторы, а рано утром население постепенно начало стекаться к месту прощания с аятоллой.

Гроб с телом аятоллы сначала разместили в мечети Джамкаран - одной из наиболее важных мечетей для иранцев и других шиитов, поскольку считается, что в ней однажды помолился потомок пророка Мухаммеда - имам Махди, который должен появиться перед судным днем и восстановить справедливость.

Однако мечеть Джамкаран еще известна и своим красным флагом, который водружался на нее в знак готовности Ирана к войне и мести.

Так было после гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году, в череде обменов ударами между Ираном и Израилем, а также двух последних войнах.

Как передает корреспондент РИА Новости, процессия заняла одну из центральных улиц города - "Пеямбаре-Азам" ("Великий пророк"), идущую от мечети Джамкаран сторону мавзолея Фатимы Масуме (дочери одного из почитаемых в шиизме имамов) - еще одной святыни и места паломничества шиитов. Полностью заполнены и примыкающие к двум святыням пространства.

Доставив тело в Кум, власти Ирана отправили Али Хаменеи в последнее паломничество по святыням - уже 8 июля он будет привезен в Ирак - в священные для шиитов города Неджеф и Кербелу, а 9 июля - будет доставлен в крупнейший религиозный центр - родной Мешхед, где и будет погребен.