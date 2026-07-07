Рейтинг@Mail.ru
В Куме проходит прощание с Хаменеи - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 07.07.2026 (обновлено: 13:31 07.07.2026)
В Куме проходит прощание с Хаменеи

В священном для иранцев городе Кум проходит прощание с Хаменеи

© REUTERS / OFFICE OF THE IRANIAN SUPREME LEADERПрощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в городе Кум
Прощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в городе Кум - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / OFFICE OF THE IRANIAN SUPREME LEADER
Прощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи в городе Кум
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи проходит в священном для иранцев городе Куме.
  • Гроб с телом аятоллы сначала разместили в мечети Джамкаран — одной из наиболее важных мечетей для иранцев и других шиитов.
  • Тело Али Хаменеи отправится в последнее паломничество по святыням, а 9 июля будет доставлено в Мешхед, где и будет погребено.
ТЕГЕРАН, 7 июл - РИА Новости. Прощание с верховным лидером Ирана Али Хаменеи проходит в священном для иранцев Куме, известном своим красным флагом мести, передает корреспондент РИА Новости.
Также очевидец событий рассказал РИА Новости, что еще ночью на подъезде к Куму образовались пробки, многие оставляли машины у обочины и шли в город пешком. В самом городе ночью также были заторы, а рано утром население постепенно начало стекаться к месту прощания с аятоллой.
Проводы Али Хаменеи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Тегеран провожает Али Хаменеи в последний путь похоронной процессией
6 июля, 08:39
Гроб с телом аятоллы сначала разместили в мечети Джамкаран - одной из наиболее важных мечетей для иранцев и других шиитов, поскольку считается, что в ней однажды помолился потомок пророка Мухаммеда - имам Махди, который должен появиться перед судным днем и восстановить справедливость.
Однако мечеть Джамкаран еще известна и своим красным флагом, который водружался на нее в знак готовности Ирана к войне и мести.
Так было после гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году, в череде обменов ударами между Ираном и Израилем, а также двух последних войнах.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Россия скорбит вместе с народом Ирана из-за гибели Хаменеи, заявил Медведев
3 июля, 19:05
Как передает корреспондент РИА Новости, процессия заняла одну из центральных улиц города - "Пеямбаре-Азам" ("Великий пророк"), идущую от мечети Джамкаран сторону мавзолея Фатимы Масуме (дочери одного из почитаемых в шиизме имамов) - еще одной святыни и места паломничества шиитов. Полностью заполнены и примыкающие к двум святыням пространства.
Доставив тело в Кум, власти Ирана отправили Али Хаменеи в последнее паломничество по святыням - уже 8 июля он будет привезен в Ирак - в священные для шиитов города Неджеф и Кербелу, а 9 июля - будет доставлен в крупнейший религиозный центр - родной Мешхед, где и будет погребен.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
Цветы у портрета Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Скорбь из-за смерти Али Хаменеи сплотила Иран, заявил Медведев
3 июля, 19:04
 
В миреИранАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииКум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала