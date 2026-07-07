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Россия сделает все, чтобы кубинский народ был свободен, заявил Володин - РИА Новости, 07.07.2026
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12:19 07.07.2026
Россия сделает все, чтобы кубинский народ был свободен, заявил Володин

Володин: Россия сделает все, чтобы Куба и дальше была свободна в своем выборе

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия сделает все, чтобы кубинский народ мог самостоятельно планировать свое будущее.
  • Володин подчеркнул, что между российским и кубинским народами сложились теплые отношения.
  • Председатель Госдумы отметил, что его страна считает неправильным введение санкций и объявление блокад.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы кубинский народ был и дальше свободен планировать свое будущее самостоятельно, а не под диктовку других стран, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки "Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро".
"Мы делаем со своей стороны все для того, чтобы идеи, заложенные Фиделем Кастро, идеи, поддержанные нашей страной, были воплощены в жизнь. Чтобы кубинский народ и дальше был свободен планировать свои перспективы самостоятельно и сделал бы это все сам, не под диктовку каких-то других стран", - сказал Володин.
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По его словам, между российским и кубинским народами сложились теплые отношения.
"Мы поэтому считаем неправильным, когда вводят санкции, когда объявляются блокады. Сегодня наша страна преодолевает преграды, вызовы, санкции, становясь сильнее. Мы понимаем, что это необходимо для того, чтобы обеспечить свободу Российской Федерации, чтобы обеспечить будущее наших детей", - отметил председатель Госдумы.
Выставка подготовлена по инициативе КПРФ. Экспозиция объединяет архивные фотографии, документы и исторические материалы, отражающие ключевые этапы революционной борьбы кубинского народа, становления социалистической Кубы и многолетней деятельности ее лидера на международной арене, указано на сайте партии.
Почетными гостями на церемонии открытия стали посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес и посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.
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