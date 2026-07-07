Будущим поколениям надо передавать историю о свободе Кубы, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что историю о свободе Кубы необходимо передавать будущим поколениям как пример победы сплотившегося народа.

В Госдуме открылась выставка "Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро".

Выставка подготовлена по инициативе КПРФ и объединяет архивные фотографии, документы и исторические материалы, отражающие ключевые этапы революционной борьбы кубинского народа.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Историю о свободе Кубы необходимо передавать будущим поколениям, поскольку она является примером, когда сплотившийся народ победил, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Надо передавать будущим поколениям историю о свободе, о Кубе, потому что это пример, когда народ, сплотившись, может многое сделать для того, чтобы победить. И маленький остров рядом с огромными Соединенными Штатами Америки получил права и свободы именно благодаря тому, что Фидель Кастро, Че Гевара, Рауль Кастро и многие другие, объединенные общей идеей жить самостоятельно, сделали все для того, чтобы Куба обрела свободу", - сказал Володин на открытии выставки.

Он подчеркнул, что масштаб цели определяет масштаб личности, к которой идет эта личность.

"Поэтому когда мы говорим о Фиделе, он поставил перед собой цель - освободить Кубу от иноземных захватчиков, от колониалистов. И сделал все для этого, потому что эта цель у него поддерживалась всеми людьми. И он объединил их в рамках освободительного движения", - отметил председатель Госдумы.

Выставка подготовлена по инициативе КПРФ. Экспозиция объединяет архивные фотографии, документы и исторические материалы, отражающие ключевые этапы революционной борьбы кубинского народа, становления социалистической Кубы и многолетней деятельности ее лидера на международной арене, указано на сайте партии.