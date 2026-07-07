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Будущим поколениям надо передавать историю о свободе Кубы, заявил Володин - РИА Новости, 07.07.2026
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11:42 07.07.2026
Будущим поколениям надо передавать историю о свободе Кубы, заявил Володин

Володин: история о Кубе является примером, когда сплотившийся народ победил

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что историю о свободе Кубы необходимо передавать будущим поколениям как пример победы сплотившегося народа.
  • В Госдуме открылась выставка "Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро".
  • Выставка подготовлена по инициативе КПРФ и объединяет архивные фотографии, документы и исторические материалы, отражающие ключевые этапы революционной борьбы кубинского народа.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Историю о свободе Кубы необходимо передавать будущим поколениям, поскольку она является примером, когда сплотившийся народ победил, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Выставка "Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро" открылась в Госдуме.
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"Надо передавать будущим поколениям историю о свободе, о Кубе, потому что это пример, когда народ, сплотившись, может многое сделать для того, чтобы победить. И маленький остров рядом с огромными Соединенными Штатами Америки получил права и свободы именно благодаря тому, что Фидель Кастро, Че Гевара, Рауль Кастро и многие другие, объединенные общей идеей жить самостоятельно, сделали все для того, чтобы Куба обрела свободу", - сказал Володин на открытии выставки.
Он подчеркнул, что масштаб цели определяет масштаб личности, к которой идет эта личность.
"Поэтому когда мы говорим о Фиделе, он поставил перед собой цель - освободить Кубу от иноземных захватчиков, от колониалистов. И сделал все для этого, потому что эта цель у него поддерживалась всеми людьми. И он объединил их в рамках освободительного движения", - отметил председатель Госдумы.
Выставка подготовлена по инициативе КПРФ. Экспозиция объединяет архивные фотографии, документы и исторические материалы, отражающие ключевые этапы революционной борьбы кубинского народа, становления социалистической Кубы и многолетней деятельности ее лидера на международной арене, указано на сайте партии.
Почетными гостями на церемонии открытия стали посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес и посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.
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