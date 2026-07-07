Глава МОК заявила, что было важно дать россиянам возможность соревноваться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что важно дать российским спортсменам право снова соревноваться.
- МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- МОК усилил позиции по статусу нейтралитета и хочет быть уверенным, что все атлеты имеют возможность соревноваться на Олимпийских играх, не неся ответственности за действия своих правительств.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри после рекомендации исполкома отменить санкции в отношении россиян заявила, что было важно дать спортсменам страны право снова соревноваться.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Мы усилили наши позиции по статусу нейтралитета в последние недели, вы наверняка видели наши релизы. У нас есть новая стратегическая цель, и мы это четко обозначили. Мы хотим быть уверенными, что все атлеты имеют возможность соревноваться на Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств. Это позволяет россиянам принимать участие в спортивных соревнованиях, при этом мы также отмечаем, что не поддерживаем агрессию и военные действия по всему миру. Будем придерживаться этой линии и дальше", - сказала Ковентри на пресс-конференции.
"Также мы не будем менять рекомендации касательно официальных лиц российского правительства. Пока нет решения и по проведению мероприятий в России под эгидой МОК. То же самое касается вопросов флага и гимна, это решение мы отложим на будущее. Но было важно дать россиянам возможность снова соревноваться", - добавила она.