Глава МОК заявила, что было важно дать россиянам возможность соревноваться

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"Мы усилили наши позиции по статусу нейтралитета в последние недели, вы наверняка видели наши релизы. У нас есть новая стратегическая цель, и мы это четко обозначили. Мы хотим быть уверенными, что все атлеты имеют возможность соревноваться на Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств. Это позволяет россиянам принимать участие в спортивных соревнованиях, при этом мы также отмечаем, что не поддерживаем агрессию и военные действия по всему миру. Будем придерживаться этой линии и дальше", - сказала Ковентри на пресс-конференции.