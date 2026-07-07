Гауфф впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кори Гауфф стала первой полуфиналисткой Уимблдонского теннисного турнира.
- В четвертьфинале Гауфф обыграла соотечественницу Джессику Пегулу со счетом 4:6, 6:3, 6:3.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американка Кори Гауфф стала первой полуфиналисткой Уимблдонского теннисного турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Во встрече 1/4 финала посеянная под седьмым номером Гауфф нанесла поражение соотечественнице Джессике Пегуле (4-й номер посева) со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут.
В полуфинале Уимблдона Гауфф сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой (10) и японкой Наоми Осакой (14). 22-летняя американка впервые в карьере добралась до этой стадии на турнире Большого шлема в Лондоне.
Гауфф стала первой теннисисткой после россиянки Марии Шараповой, пробившейся в полуфиналы на всех турнирах Большого шлема в возрасте до 23 лет.
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