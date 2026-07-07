Гауфф впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона

В полуфинале Уимблдона Гауфф сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой (10) и японкой Наоми Осакой (14). 22-летняя американка впервые в карьере добралась до этой стадии на турнире Большого шлема в Лондоне.