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Гауфф впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Теннис
 
17:29 07.07.2026 (обновлено: 17:54 07.07.2026)
Гауфф впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона

Гауфф обыграла Пегулу и вышла в полуфинал Уимблдона

© Фото : Пресс-служба WTAАмериканская теннисистка Кори (Коко) Гауфф
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кори Гауфф стала первой полуфиналисткой Уимблдонского теннисного турнира.
  • В четвертьфинале Гауфф обыграла соотечественницу Джессику Пегулу со счетом 4:6, 6:3, 6:3.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американка Кори Гауфф стала первой полуфиналисткой Уимблдонского теннисного турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Во встрече 1/4 финала посеянная под седьмым номером Гауфф нанесла поражение соотечественнице Джессике Пегуле (4-й номер посева) со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут.
В полуфинале Уимблдона Гауфф сыграет с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой (10) и японкой Наоми Осакой (14). 22-летняя американка впервые в карьере добралась до этой стадии на турнире Большого шлема в Лондоне.
Гауфф стала первой теннисисткой после россиянки Марии Шараповой, пробившейся в полуфиналы на всех турнирах Большого шлема в возрасте до 23 лет.
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