Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Батраков из "Локомотива", Дмитрий Пестряков из "Акрона" и хавбек ЦСКА вошли в тройку претендентов на звание лучшего молодого футболиста сезона в рамках премии "Герои РПЛ".
- Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ" за сезон-2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино "Мосфильм".
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков, хавбек столичного ЦСКА и полузащитник тольяттинского "Акрона" Дмитрий Пестряков вошли в тройку претендентов на звание лучшего молодого футболиста сезона в рамках премии "Герои РПЛ" по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается в Telegram-канале соревнований.
Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ" за сезон-2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино "Мосфильм". В спортивной категории будут определены лучшие игрок, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий и тренер сезона, а также обладатели наград за лучший гол и лучшую голевую передачу. Премия "Герои РПЛ" проводится с 2023 года.
Батракову 21 год. В прошедшем сезоне чемпионата России он сыграл 28 матчей за "Локомотив", забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Вместе с клубом он завоевал бронзовые медали чемпионата России.
19-летний Пестряков провел 29 матчей за "Акрон" в сезоне-2025/26 и отметился пятью голами и четырьмя передачами. Кисляку 20 лет. В прошлом сезоне он принял участие в 29 встречах, забив 6 голов и отдав 5 голевых передач.
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