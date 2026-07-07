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РПЛ назвала претендентов на звание лучшего молодого футболиста сезона - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
17:46 07.07.2026
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего молодого футболиста сезона

Батраков, Кисляк и Пестряков претендуют на награду лучшему новичку сезона в РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМатвей Кисляк и Алексей Батраков
Матвей Кисляк и Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Матвей Кисляк и Алексей Батраков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Батраков из "Локомотива", Дмитрий Пестряков из "Акрона" и хавбек ЦСКА вошли в тройку претендентов на звание лучшего молодого футболиста сезона в рамках премии "Герои РПЛ".
  • Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ" за сезон-2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино "Мосфильм".
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков, хавбек столичного ЦСКА и полузащитник тольяттинского "Акрона" Дмитрий Пестряков вошли в тройку претендентов на звание лучшего молодого футболиста сезона в рамках премии "Герои РПЛ" по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается в Telegram-канале соревнований.
Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ" за сезон-2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино "Мосфильм". В спортивной категории будут определены лучшие игрок, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий и тренер сезона, а также обладатели наград за лучший гол и лучшую голевую передачу. Премия "Герои РПЛ" проводится с 2023 года.
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Батракову 21 год. В прошедшем сезоне чемпионата России он сыграл 28 матчей за "Локомотив", забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Вместе с клубом он завоевал бронзовые медали чемпионата России.
19-летний Пестряков провел 29 матчей за "Акрон" в сезоне-2025/26 и отметился пятью голами и четырьмя передачами. Кисляку 20 лет. В прошлом сезоне он принял участие в 29 встречах, забив 6 голов и отдав 5 голевых передач.
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