РПЛ назвала претендентов на звание лучшего молодого футболиста сезона

Батракову 21 год. В прошедшем сезоне чемпионата России он сыграл 28 матчей за "Локомотив", забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Вместе с клубом он завоевал бронзовые медали чемпионата России.

19-летний Пестряков провел 29 матчей за "Акрон" в сезоне-2025/26 и отметился пятью голами и четырьмя передачами. Кисляку 20 лет. В прошлом сезоне он принял участие в 29 встречах, забив 6 голов и отдав 5 голевых передач.