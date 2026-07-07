Рейтинг@Mail.ru
Пресс покинул магнитогорский "Металлург" - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:27 07.07.2026
Пресс покинул магнитогорский "Металлург"

Обладатель Кубка Гагарина Пресс покинул магнитогорский "Металлург"

© Фото : ХК "Металлург"Робин Пресс
Робин Пресс - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : ХК "Металлург"
Робин Пресс. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник Робин Пресс покинул магнитогорский «Металлург» по окончании контракта.
  • За время выступления в КХЛ Робин Пресс провел 359 матчей и набрал 218 очков (47 голов + 171 передача), а в 2024 году выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом».
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защитник Робин Пресс покинул магнитогорский "Металлург", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее о предстоящем уходе Пресса заявил главный тренер "Металлурга" Андрей Разин. Игрок обороны покинул клуб по окончании контракта. За "Металлург" швед выступал с 2023 года.
Прессу 31 год. Также игравший за череповецкую "Северсталь" хоккеист провел в КХЛ 359 матчей и набрал 218 очков (47 голов + 171 передача). В 2024 году он выиграл с "Металлургом" Кубок Гагарина.
Хоккеист Александр Петунин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Петунин покинул "Металлург"
23 июня, 14:22
 
ХоккейКХЛ 2025-2026Металлург (Магнитогорск)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Египет
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Швейцария
    Колумбия
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Я. Штруфф
    776
    563
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Оже-Альяссим
    Н. Джокович
    66376
    73667
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала