Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник Робин Пресс покинул магнитогорский «Металлург» по окончании контракта.
- За время выступления в КХЛ Робин Пресс провел 359 матчей и набрал 218 очков (47 голов + 171 передача), а в 2024 году выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом».
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защитник Робин Пресс покинул магнитогорский "Металлург", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее о предстоящем уходе Пресса заявил главный тренер "Металлурга" Андрей Разин. Игрок обороны покинул клуб по окончании контракта. За "Металлург" швед выступал с 2023 года.
Прессу 31 год. Также игравший за череповецкую "Северсталь" хоккеист провел в КХЛ 359 матчей и набрал 218 очков (47 голов + 171 передача). В 2024 году он выиграл с "Металлургом" Кубок Гагарина.
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