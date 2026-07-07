В НХЛ рассказали о возможном участии России в Кубке мира

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил РИА Новости, что лига самостоятельно примет решение о возможном участии сборной России в Кубке мира 2028 года.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Федерация хоккея России (ФХР) сообщила РИА Новости, что обратится в Международную федерацию хоккея (IIHF) с письмом о допуске российских сборных до турниров IIHF во всех возрастных категориях и направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае отказа. Ранее Дэйли заявил, что НХЛ в вопросе возможного участия россиян в Кубке мира - 2028 будет опираться на решения IIHF.
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"Мы примем свое собственное решение после рассмотрения всех соответствующих вопросов и материалов", - сказал Дэйли.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборную России от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.