В НХЛ рассказали о возможном участии России в Кубке мира

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Федерация хоккея России (ФХР) сообщила РИА Новости, что обратится в Международную федерацию хоккея (IIHF) с письмом о допуске российских сборных до турниров IIHF во всех возрастных категориях и направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае отказа. Ранее Дэйли заявил, что НХЛ в вопросе возможного участия россиян в Кубке мира - 2028 будет опираться на решения IIHF.