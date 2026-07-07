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В НХЛ рассказали о возможном участии России в Кубке мира - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:21 07.07.2026
В НХЛ рассказали о возможном участии России в Кубке мира

НХЛ сама примет решение по участию России в Кубке мира после снятия санкций МОК

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАлександр Овечкин в составе сборной России по хоккею
Александр Овечкин в составе сборной России по хоккею - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил РИА Новости, что лига самостоятельно примет решение о возможном участии сборной России в Кубке мира 2028 года.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Федерация хоккея России (ФХР) сообщила РИА Новости, что обратится в Международную федерацию хоккея (IIHF) с письмом о допуске российских сборных до турниров IIHF во всех возрастных категориях и направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае отказа. Ранее Дэйли заявил, что НХЛ в вопросе возможного участия россиян в Кубке мира - 2028 будет опираться на решения IIHF.
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"Мы примем свое собственное решение после рассмотрения всех соответствующих вопросов и материалов", - сказал Дэйли.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборную России от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
Александр Овечкин в составе сборной России по хоккею - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
ФХР обратится в суд в случае отказа IIHF допустить Россию до соревнований
Вчера, 19:02
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Олимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация хоккея (IIHF)Федерация хоккея России (ФХР)Сборная России по хоккею с шайбой
 
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