ФХР обратится в суд в случае отказа IIHF допустить Россию до соревнований

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Федерация хоккея России (ФХР) сообщила РИА Новости, что обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае, если Международная федерация хоккея (IIHF) не допустит российские национальные команды до участия в турнирах IIHF во всех возрастных категориях, несмотря на снятие Международным олимпийским комитетом (МОК) санкций с российских спортсменов.

Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Ранее ФХР сообщила РИА Новости о том, что направит в IIHF обращение с призывом допустить российские сборные до участия в международных турнирах во всех возрастных категориях.

"Если будет отказ, то обратимся в суд", - сообщили в ФХР.