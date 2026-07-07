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Жительница Калининграда получит премию Кеосаяна за спасение ребенка - РИА Новости, 07.07.2026
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11:24 07.07.2026 (обновлено: 11:28 07.07.2026)
Жительница Калининграда получит премию Кеосаяна за спасение ребенка

В Калининграде спасшая выпавшего из окна ребенка получит премию Кеосаяна

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Калининграда спасла двухлетнего мальчика, выпавшего из окна четвертого этажа.
  • Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что женщина получит премию имени Тиграна Кеосаяна в миллион рублей.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жительница Калининграда, спасшая выпавшего из окна двухлетнего мальчика, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В момент инцидента Галина находилась на улице. Она услышала крики детей и заметила ребенка в окне. Левая рука у женщины была прооперирована, поэтому ловить мальчика пришлось только правой.
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"Семнадцатую премию имени Тиграна в миллион рублей получит женщина, спасшая двухлетнего мальчика, который выпал из окна четвертого этажа в Калининградской области", - написала Симоньян в "Максе".
Она добавила, что с ребенком все хорошо, однако спасшая его Галина находится в больнице с переломами.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.
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Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.
Премию также получили жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара, житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре, двенадцатилетний Платон Шеин из Ставрополя, который в Дербенте спас двух тонувших в Каспийском море детей, а также боец СВО Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области.
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Санкт-ПетербургКалининградБугурусланМаргарита СимоньянТигран КеосаянСергей Ярашев (Герой России)
 
 
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