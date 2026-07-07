Жительница Калининграда получит премию Кеосаяна за спасение ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Калининграда спасла двухлетнего мальчика, выпавшего из окна четвертого этажа.

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что женщина получит премию имени Тиграна Кеосаяна в миллион рублей.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жительница Калининграда, спасшая выпавшего из окна двухлетнего мальчика, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В момент инцидента Галина находилась на улице. Она услышала крики детей и заметила ребенка в окне. Левая рука у женщины была прооперирована, поэтому ловить мальчика пришлось только правой.

"Семнадцатую премию имени Тиграна в миллион рублей получит женщина, спасшая двухлетнего мальчика, который выпал из окна четвертого этажа в Калининградской области", - написала Симоньян в " Максе ".

Она добавила, что с ребенком все хорошо, однако спасшая его Галина находится в больнице с переломами.

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Симоньян.

Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.