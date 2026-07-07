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Сборная Испании победила португальцев в 1/8 финала ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
00:03 07.07.2026 (обновлено: 00:42 07.07.2026)
Сборная Испании победила португальцев в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Испании впервые с 2010 года вышла в 1/4 чемпионата мира

© REUTERS / JEROME MIRONКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / JEROME MIRON
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сборная Испании обыграла команду Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 1:0 в пользу действующих чемпионов Европы. Мяч забил Микель Мерино (90+1-я минута).
ЧМ по футболу 2026
06 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Португалия
0 : 1
Испания
90‎’‎ • Микель Мерино
(Ферран Торрес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Этот чемпионат мира стал последним для капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, 41-летний нападающий делит рекорд с аргентинцем Лионелем Месси по количеству участий в мировых первенствах (по 6). Также португалец является единственным игроком в истории, который забивал на шести турнирах. В рамках соревнований он провел 27 матчей и забил 11 голов, на текущем чемпионате он впервые отличился в плей-офф, реализовав пенальти в ворота хорватов (2:1).
Чемпионат мира 2026 года стал рекордным по числу матчей с победными голами, забитыми после 90-й или 120-й минуты (10).
Испанцы впервые с 2010 года вышли в четвертьфинал турнира, тогда национальная команда единственный раз в своей истории стала чемпионом мира. Лучшим результатом сборной Португалии является бронза чемпионата мира 1966 года.
В 1/4 финала испанцы сыграют с победителем матча США - Бельгия, который пройдет в ночь на вторник, начало - 03:00 мск. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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