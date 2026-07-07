Сборная Испании победила португальцев в 1/8 финала ЧМ-2026

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сборная Испании обыграла команду Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 1:0 в пользу действующих чемпионов Европы. Мяч забил Микель Мерино (90+1-я минута).

Этот чемпионат мира стал последним для капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, 41-летний нападающий делит рекорд с аргентинцем Лионелем Месси по количеству участий в мировых первенствах (по 6). Также португалец является единственным игроком в истории, который забивал на шести турнирах. В рамках соревнований он провел 27 матчей и забил 11 голов, на текущем чемпионате он впервые отличился в плей-офф, реализовав пенальти в ворота хорватов (2:1).

Чемпионат мира 2026 года стал рекордным по числу матчей с победными голами, забитыми после 90-й или 120-й минуты (10).

Испанцы впервые с 2010 года вышли в четвертьфинал турнира, тогда национальная команда единственный раз в своей истории стала чемпионом мира. Лучшим результатом сборной Португалии является бронза чемпионата мира 1966 года.