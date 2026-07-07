Журова ответила на вопрос о налоговых долгах Исинбаевой

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"Я не знаю, откуда у Елены Исинбаевой возникают долги по налогам. Когда человек не живет в России, то всегда надо все узнавать точно. Что это может быть связано, например, с тем, что она сама не платит налоги, или что отдала кому-то свою машину в пользование, или что сдала свою квартиру, а жильцы не оплачивают коммунальные услуги. Возможно, это связано с тем, что она не живет в России, а кто-то что-то вовремя юридически правильно не оформил, и все по-прежнему записывают на нее", - сказала Журова.