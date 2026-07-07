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Журова ответила на вопрос о налоговых долгах Исинбаевой - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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14:03 07.07.2026
Журова ответила на вопрос о налоговых долгах Исинбаевой

Журова: только Исинбаева знает, почему у нее в России возникают долги по налогам

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЕлена Исинбаева
Елена Исинбаева - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга, выставленного ФНС.
  • В августе 2025 года ФНС приостанавливала операции по счетам Исинбаевой из-за долга в 283,6 тысячи рублей, но позже они были разблокированы.
  • Светлана Журова предположила, что претензии налоговых органов к Исинбаевой могут быть связаны с тем, что та не живет в России и не всегда может проконтролировать оформление документов.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Лишь двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева может четко объяснить, почему к ней в России периодически возникают претензии у налоговых органов, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В июне Исинбаева выплатила более 705 тысяч рублей долга, выставленного Федеральной налоговой службой (ФНС). В августе 2025 года ФНС уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой из-за долга в 283,6 тысячи рублей. Однако в том же месяце они были разблокированы.
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"Я не знаю, откуда у Елены Исинбаевой возникают долги по налогам. Когда человек не живет в России, то всегда надо все узнавать точно. Что это может быть связано, например, с тем, что она сама не платит налоги, или что отдала кому-то свою машину в пользование, или что сдала свою квартиру, а жильцы не оплачивают коммунальные услуги. Возможно, это связано с тем, что она не живет в России, а кто-то что-то вовремя юридически правильно не оформил, и все по-прежнему записывают на нее", - сказала Журова.
"Мы обо всем можем только догадываться. И я думаю, что Исинбаева в этой ситуации сама может все четко объяснить, чем же вызваны такие (периодические) претензии к ней налоговых органов", - подчеркнула собеседница агентства.
Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль. Бывшая спортсменка уже несколько лет живет с семьей в Испании.
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