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Ильясов завоевал золото ЧЕ по греко-римской борьбе до 20 лет - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Ильясов завоевал золото ЧЕ по греко-римской борьбе до 20 лет

Ильясов одолел Янковского и завоевал золото ЧЕ по греко-римской борьбе до 20 лет

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГреко-римская борьба
Греко-римская борьба - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Али Ильясов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг, победив Ивана Янковского в финале.
  • Михаил Шкарин также получил золотую медаль в весовой категории до 87 кг, а Назар Берковский и Салим Казмахов стали бронзовыми призерами в категориях до 77 кг и до 63 кг соответственно.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россиянин Али Ильясов одолел украинца Ивана Янковского в финале и завоевал золотую медаль чемпионата Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет.
Схватка в весовой категории до 130 кг завершилась досрочной победой Ильясова над Янковским. Также золотую медаль в весе до 87 кг завоевал россиянин Михаил Шкарин, победивший в финале азербайджанца Орхана Физули Хаджиева.
В весовой категории до 77 кг бронзовым призером стал Назар Берковский, аналогичным результатом отметился Салим Казмахов (до 63 кг).
Чемпионат Европы проходит в Скопье (Северная Македония) и завершится 12 июля.
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