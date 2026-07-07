Губерниев назвал снятие санкций МОК победой, но не окончательной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Дмитрий Губерниев назвал снятие санкций большой победой, но отметил, что сложности со спортивными федерациями еще будут возникать.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с РИА Новости назвал большой победой снятие санкций с российских спортсменов, отметив, что еще будут возникать сложности со спортивными федерациями.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Поздравляю (министра спорта) Михаила Дегтярева, это во многом его усилия. Но надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Победа достигнута, но явно не окончательная. Будет много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов и биатлонистов начнут сразу допускать, очень сложно. Но как бы там ни было, лед тронулся", - сказал Губерниев.