Губерниев назвал снятие санкций МОК победой, но не окончательной

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"Поздравляю (министра спорта) Михаила Дегтярева, это во многом его усилия. Но надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Победа достигнута, но явно не окончательная. Будет много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов и биатлонистов начнут сразу допускать, очень сложно. Но как бы там ни было, лед тронулся", - сказал Губерниев.