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В Госдуме оценили решение МОК по российским спортсменам - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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22:32 07.07.2026
В Госдуме оценили решение МОК по российским спортсменам

Чемерис: у МОК будет возможность доказать, что спорт должен быть аполитичным

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМОК, Россия, флаг
МОК, Россия, флаг - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОК, Россия, флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис заявила, что российские спортсмены заслужили право участвовать в международных соревнованиях.
  • Чемерис отметила, что решение МОК является шагом к восстановлению справедливости в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. У МОК и международных федераций теперь будет хорошая возможность доказать на деле, что спорт должен быть конкурентным и аполитичным, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Российские спортсмены заслужили и выстрадали свое право участвовать в международных соревнованиях, а у МОК и международных федераций теперь будет хорошая возможность доказать не на словах, а на деле, что спорт должен быть конкурентным и аполитичным", - сказала Чемерис.
Она отметила, что восстановление членства Олимпийского комитета России в МОК - главная международная новость, ставшая, хоть и ожидаемой, но сенсацией.
"Первой "ласточкой" потепления отношения к российским спортсменам стала рекомендация в конце 2025 года МОК федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном, и сегодняшнее решение - еще один шаг к восстановлению справедливости в отношении наших ребят", - добавила депутат.
Чемерис подчеркнула, что решения МОК носят рекомендательный характер, но теперь спортивные федерации точно будут прислушиваться и выполнять эти рекомендации.
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