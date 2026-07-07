Краткий пересказ от РИА ИИ МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис заявила, что российские спортсмены заслужили право участвовать в международных соревнованиях.

Чемерис отметила, что решение МОК является шагом к восстановлению справедливости в отношении российских спортсменов.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. У МОК и международных федераций теперь будет хорошая возможность доказать на деле, что спорт должен быть конкурентным и аполитичным, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").

Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

"Российские спортсмены заслужили и выстрадали свое право участвовать в международных соревнованиях, а у МОК и международных федераций теперь будет хорошая возможность доказать не на словах, а на деле, что спорт должен быть конкурентным и аполитичным", - сказала Чемерис.

Она отметила, что восстановление членства Олимпийского комитета России в МОК - главная международная новость, ставшая, хоть и ожидаемой, но сенсацией.

"Первой "ласточкой" потепления отношения к российским спортсменам стала рекомендация в конце 2025 года МОК федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном, и сегодняшнее решение - еще один шаг к восстановлению справедливости в отношении наших ребят", - добавила депутат.