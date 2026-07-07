Дискриминация в отношении российских спортсменов прекращается, заявили в ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов считает, что решение МОК положит конец дискриминации российских спортсменов и станет сигналом для всех спортивных федераций.

Амир Хамитов отметил, что теперь есть основания рассчитывать на возвращение спорта вне политики и возможность российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, например, в юношеских Олимпийских играх в Сенегале.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дискриминация в отношении российских спортсменов наконец прекращается, и решение МОК будет лишь первой ласточкой, которая запустит эту цепную реакцию, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

"Дискриминация в отношении наших спортсменов, которая на протяжении нескольких лет была главной темой в спорте, наконец прекращается. И это - явный сигнал для всех спортивных федераций по всему миру - уверен, что решение МОК будет лишь первой ласточкой, которая запустит эту цепную реакцию", - сказал Хамитов

По мнению депутата, можно сказать, что в спортивные соревнования возвращается сам спорт, а, учитывая, что все предыдущие годы критерии оценки участников были зачастую далеки от профессиональных, теперь есть все основания рассчитывать, что спорт снова будет вне политики.

Он отметил, что болельщики снова будут наслаждаться выступлениями спортсменов, а не задумываться об их флагах и происхождении.