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В Госдуме рассказали, как отмена домашних заданий поможет первоклассникам - РИА Новости, 07.07.2026
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21:26 07.07.2026
В Госдуме рассказали, как отмена домашних заданий поможет первоклассникам

Кузьмин: отмена домашних заданий поможет первоклассникам адаптироваться к школе

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАзбука и букет цветов на парте
Азбука и букет цветов на парте - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Азбука и букет цветов на парте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения подтвердило отмену домашних заданий для первоклассников в школах с начала учебного года 2026/27.
  • По мнению Кузьмина, члена комитета Госдумы по науке и высшему образованию, отмена домашних заданий поможет первоклассникам адаптироваться к школе.
  • Кузьмин подчеркнул, что отмена домашних заданий не означает, что дети будут предоставлены сами себе, и родители по-прежнему будут участвовать в их обучении.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отмена домашних заданий для первоклассников поможет им адаптироваться к школе и проводить больше времени с родителями, считает член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин.
Как следовало из письма Минпросвещения РФ, с которым ранее во вторник ознакомилось РИА Новости, домашние задания будут отменены для первоклассников в школах с начала следующего (2026/27) учебного года. Позднее во вторник Минпросвещения РФ подтвердило РИА Новости отмену домашних заданий для первых классов.
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"Первоклашкам прежде всего нужна адаптация в процессе начального обучения. Кто-то был до этого в детском саду, кто-то был на домашнем воспитании. Это новая атмосфера, это знакомство с одноклассниками, с педагогами, с определенным порядком дисциплины, и здесь очень важно не загружать ребенка отдельными домашними процессами, чтобы он был сконцентрирован именно на этих вопросах", - сказал Кузьмин в беседе с "Лентой.ру".
Как отметил депутат, в решении Минпросвещения нет ничего плохого. Отмена домашних заданий не означает, что дети будут предоставлены сами себе: родители, как и раньше, будут интересоваться школьными делами, обсуждать с ними пройденный материал и при необходимости разбирать сложные темы, пояснил Кузьмин. При этом он добавил, что нововведение не помешает детям хорошо учиться и быть востребованными в будущем.
"Поэтому здесь акцент, наверное, важно также сделать и для родителей, что это не создается своего рода "лафа" для детей, это дается возможность адаптации и возможность быть ближе с родителями, заниматься вместе, уточнять какие-то моменты", - заключил Кузьмин.
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