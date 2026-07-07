В Госдуме рассказали, как отмена домашних заданий поможет первоклассникам

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отмена домашних заданий для первоклассников поможет им адаптироваться к школе и проводить больше времени с родителями, считает член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин.

Как отметил депутат, в решении Минпросвещения нет ничего плохого. Отмена домашних заданий не означает, что дети будут предоставлены сами себе: родители, как и раньше, будут интересоваться школьными делами, обсуждать с ними пройденный материал и при необходимости разбирать сложные темы, пояснил Кузьмин. При этом он добавил, что нововведение не помешает детям хорошо учиться и быть востребованными в будущем.