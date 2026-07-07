В Госдуме рассказали, как отмена домашних заданий поможет первоклассникам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпросвещения подтвердило отмену домашних заданий для первоклассников в школах с начала учебного года 2026/27.
- По мнению Кузьмина, члена комитета Госдумы по науке и высшему образованию, отмена домашних заданий поможет первоклассникам адаптироваться к школе.
- Кузьмин подчеркнул, что отмена домашних заданий не означает, что дети будут предоставлены сами себе, и родители по-прежнему будут участвовать в их обучении.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отмена домашних заданий для первоклассников поможет им адаптироваться к школе и проводить больше времени с родителями, считает член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин.
Как следовало из письма Минпросвещения РФ, с которым ранее во вторник ознакомилось РИА Новости, домашние задания будут отменены для первоклассников в школах с начала следующего (2026/27) учебного года. Позднее во вторник Минпросвещения РФ подтвердило РИА Новости отмену домашних заданий для первых классов.
"Первоклашкам прежде всего нужна адаптация в процессе начального обучения. Кто-то был до этого в детском саду, кто-то был на домашнем воспитании. Это новая атмосфера, это знакомство с одноклассниками, с педагогами, с определенным порядком дисциплины, и здесь очень важно не загружать ребенка отдельными домашними процессами, чтобы он был сконцентрирован именно на этих вопросах", - сказал Кузьмин в беседе с "Лентой.ру".
Как отметил депутат, в решении Минпросвещения нет ничего плохого. Отмена домашних заданий не означает, что дети будут предоставлены сами себе: родители, как и раньше, будут интересоваться школьными делами, обсуждать с ними пройденный материал и при необходимости разбирать сложные темы, пояснил Кузьмин. При этом он добавил, что нововведение не помешает детям хорошо учиться и быть востребованными в будущем.
"Поэтому здесь акцент, наверное, важно также сделать и для родителей, что это не создается своего рода "лафа" для детей, это дается возможность адаптации и возможность быть ближе с родителями, заниматься вместе, уточнять какие-то моменты", - заключил Кузьмин.